ديلي ميل: چين با شتابزدگي در اصلاحات سازمان ملل مخالفت دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه ديلي ميل، يك منبع ارشد چيني اعلام كرد: چين خواهان اجماع درباره اصلاحات سازمان ملل است و با هرگونه شتابزدگي و محدوديت زماني در اجراي اين طرح مخالف مي باشد زيرا چنين امري سبب مي شود ثبات اين سازمان بين المللي و اقتدار شوراي امنيت خدشه دار گردد.

كين گانگ ( Qin Gang )سخنگوي وزارت امور خارجه چين گفت: چين معتقد است ايجاد اصلاحات در سازمان ملل بسيار مهم است اما بايد با حضور كشورهاي توسعه يافته و با طرحي دقيق اعمال گردد.

وي با اشاره به اينكه هر حركتي بايد با اجماع نظر اعضاي كنوني سازمان ملل انجام شود خاطرنشان كرد: ايجاد اصلاحات در سازمان ملل از اهميت والايي برخوردار است و بايد به طريقي انجام شود كه ثبات اين سازمان را افزايش دهد.

كين گفت: افزايش ثبات نه تنها نكته اي است كه در منشور سازمان ملل نيز بر آن تاكيد شده است، بلكه مسئله اي است كه با توجه به مرجع بودن اين سازمان بايد رعايت شود.

وي در جمع خبرنگاران اعلام كرد: ما درباره موضوعات كليدي بايد به منشور سازمان ملل دقت داشته باشيم.

سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: دولت چين اصلاحات سازمان ملل را به طوري مورد بررسي قرار خواهد داد كه به هيچ وجه به صلح جهاني لطمه وارد نشود.