افشای دروغ رسانه های ضد سوری/ هلاکت 4 هزار تروریست در حلب تا کنون

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که شبکه العربیه و دیگر رسانه های حامی گروههای مسلح در سوریه القا می کردند ارتش سوریه، روز چهارشنبه کشتاری در مدرسه ای در حلب به راه انداخته و غیرنظامیان قربانی آن بوده اند، منابع عربی فاش کردند حدود 53 فرد مسلح وابسته به گروه موسوم به جبهه النصره از زیر گروه های شبکه القاعده در عملیات ارتش سوریه کشته شدند.



به گفته این منابع، عملیات ارتش سوریه برای کشتن این افراد مسلح از بیش از یک هفته پیش با همکاری مردم محله الکلاسه آماده شده بود، مردم اطلاعاتی را از وجود تروریستهای عرب در مدرسه الفداء العربی حلب در اختیار نیروهای ارتش قرار دادند که ارتش در عملیاتی دقیق، این مدرسه را هدف قرار داد که دهها نفر از آنها کشته و زخمی شدند.



انتظار می رود که تلفات افراد مسلح افزایش یابد، این در حالی است که گروههای مسلح و همدستان آنها موسوم به هماهنگی های انقلاب و ارتش آزاد درباره آمار واقعی تلفاتشان در حلب سکوت اختیار کرده اند.



چهار هزار فرد مسلح تا کنون در حلب کشته شده اند

این در حالی است که گزارشهای رسانه ای فاش کرده است که تلفات تروریستها از لحظه ورودشان به حلب طی حدود دو ماه از چهار هزار کشته فراتر رفته است.



از جمله تروریستهای کشته شده می توان به ابومصعب المصری مفتی این گروه تروریستی، مصعب بن عبدالله یمنی الاصل، نصار حاجم الفردان قطری الاصل، حسن الشمری و خالد الزهرانی سعودی الاصل، اصلان عزالاسام مسخاییف از چچن و تروریستهایی از افغانستان و چچن اشاره کرد.



خبر دیگر اینکه تلویزیون سوریه گزارش داد یک واحد از نیروهای ارتش سوریه امروز با گروههای مسلحی که برای حمله به شهروندان و نیروهای حفظ امنیت در شهر تل ابیض در حومه الرقه تلاش می کردند، درگیر شدند که طی آن دهها نفر از این افراد کشته شدند.



علت سقوط بالگرد ارتش سوریه مشخص شد



خبر دیگر اینکه وزارت اطلاع رسانی سوریه اعلام کرد بالگرد نظامی که در نزدیک دمشق امروز پنجشنبه سقوط کرد، به خاطر برخورد با بال هواپیمای مسافربری دچار سانحه سقوط شد، اما به هیچ یک از مسافران هواپیما آسیبی نرسیده است.



این در حالی است که گروههای مسلح با تبلیغات گسترده در شبکه العربیه و دیگر رسانه های حامی خود مدعی شده بودند این بالگرد را سرنگون کرده اند.

دستگیری دهها تروریست در دمشق



خبر دیگر اینکه تلویزیون سوریه گزارش داد نیروهای امنیتی با محاصره منطقه ای در جنوب دمشق، بیش از 100 تروریست را دستگیر کردند.



این حمله، تازه ترین اقدام نیروهای ارتش برای پاکسازی دمشق از وجود گروههای مسلح به شمار می رود.



تلویزیون سوریه گزارش داد 100 نفر در الیرموک دستگیر شدند، نیروهای ارتش عملیات جستجو را در محله دیگری ادامه می دهد.