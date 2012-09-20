ورزش قائم شهر در تمامی رشته ها مدال آور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عادل عالیشان عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مسابقات المپیک امروز به عنوان بزرگترین رویدادهای ورزشی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جهان شناخته شده، اظهارداشت: سقف آرزوهای ورزشکاران المپیک است و خوشبختانه در المپیک مهمترین نتیجه را در تمامی ادوار در المپیک لندن 2012بدست آوردیم.

وی به کسب 12 مدال المپیک و 24 مدال پاراالمپیک توسط ورزشکاران ایران اشاره کرد و افزود: از این تعداد سه مدال المپیک توسط ورزشکاران قائم شهر و عضو تیم ملی والیبال نشسته در مسابقات پاراالمپیک توانست به عنوان نایب قهرمانی دست یابد.

رئیس اداره ورزش و جوانان قائم شهر افزود: ایران در المپیک گذشته با یک مدال طلا و یک برنز مقام پنجاه و هفتم و در المپیک امسال با 12 مدال، مقام هفدهم را کسب کرد.

عالیشان اظهارداشت: 50 درصد مدال طلا را مازندران در مسابقات المپیک کسب کردند که ازاین میزان 25 درصد سهم قائم شهر بوده است.

وی با بیان اینکه در کاروان اعزامی به پاراالمپیک لندن پنج نفر مازندرانی بودند، افزود: دیگر ورزش قائم شهر را تنها در فوتبال نمی شناسند بلکه در همه رشته ها مدال کسب می کنند.