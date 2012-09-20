اعتماد اروپایی؛ قربانی اصلی سالهای بحران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی "فاینشنال تایمز" آلمان در تحلیلی نوشت : در سالهای بحران پروژه اروپایی به خصوص یک چیز را از دست داده است و آن اعتماد است. به دست آوردن مجدد اعتماد مهمترین استراتژی بحران به شمار می رود.

نویسنده در ادامه نوشت : اروپا همواره یک پروژه اعتماد بود.این پروژه با ایده یک اروپای مشترک بر مبنای اعتماد متقابل به ویژه توسط فرانسه، بلژیک، هلند و آلمان شروع شد. قدم به قدم و مرحله به مرحله در طول دهه ها اعتماد به یکدیگر و اعتماد به نفس اروپایی ایجاد شد. در این سالها شکستهایی وجود داشت، اما از مشکلات، شانسهای جدیدی ایجاد شد. به این ترتیب این پیشروی قدم به قدم و حل مشترک مسائل اساس شکل گیری موفق اروپا بودند. این اعتماد یک زندگی آزادتر، بهتر و امن تر را برای ما رقم زد.

در ادامه آمده است : البته عنصر اعتماد دقیقا چیزی است که این روزها دیگر در اروپا وجود ندارد. دیگر اعتماد به این مسئله که با مشارکت می توان بر بحران غلبه کرد،یورو امن است و اینکه همه کشورها می توانند در این منطقه باقی بمانند و اینکه ما مشترکا می توانیم ابزار و راهکارهایی بیابیم که اروپا را در بلند مدت پایدار کند و اروپایی که دوباره نقش مثبتی در راه حلهای جهانی داشته باشد دیگر وجود ندارد.

به جای آن شهروندان و بازارها دیگر هیچ اعتمادی به سیاستمداران دراین راستا که آنها می توانند بر بحران غلبه کنند ندارند و این طور به نظر می رسد که سیاستمداران هم اعتماد به خود را از دست داده اند. ما سیاستمداران اروپایی را می بینیم که در نشستهایی شرکت می کنند که بعد از ساعتها با مناقشه و اختلاف نظر به پایان می رسد. اعتماد اروپایی در هم شکسته است.

نویسنده در ادامه این پرسش را مطرح می کند که آیا این همان اروپایی است که ما می خواهیم؟ آیا ما اصلا در همان تیم اروپایی بازی می کنیم و اگر بله آیا ما با هم بازی می کنیم یا رو در روی یکدیگر.

این روزنامه آلمانی در ادامه به لزوم اشتراک و هماهنگی و حل اشتراکی بحران یورو تاکید کرده و نوشت : این امر باید به صورت نمادین نیز نشان داده شود.روسای دولتهای اروپایی می توانند در نشست بعدی این امر را نشان داده و مشترکا در برابر دوربین ها حاضر شده و مراحل بعدی حل بحران را اعلام کنند. این می تواند نشانگر وحدت اروپایی باشد.

