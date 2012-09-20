به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی در مراسم گرامیداشت دهه کرامت که به همت دفتر امور بانوان و در محل تالار معصومیه برگزار شد، ضمن تبریک دهه کرامت و ولادت با سعادت کریمه اهل بیت(س) و حضرت امام رضا(ع) گفت: این دهه فرخنده و پر برکت، سرشار از معانی، تفکر، اندیشه و تذکر است و باید به خوبی از این فرصت استفاده کرد.



وی انقلاب اسلامی و حاکمیت ارزش‌های دینی را نعمتی ارزشمند دانست و افزود: حیات طیبه و تنفس در چنین فضای مقدسی، توفیق بزرگی است که باید خدای متعال را به پاس این توفیق عظیم، قدردان و شاکر بود.



استاندار قم با اشاره به فضائل و مناقب حضرت معصومه(س)، وجود آن بانوی بزرگ را مایه فخر و چشم و چراغ نورانی برای شهر مقدس قم عنوان و خاطرنشان کرد: ایمان بالا، عصمت و طهارت و اخلاق برجسته از جمله ویژگی های ممتاز آن حضرت است که باید بانوان استان در مسیر زندگی به آن تاسی بجویند.



پیریایی از قم به عنوان حرم آل الله و منبع جوشان ارزش های متعالی و دینی نام برد و با اشاره به موج گسترده اعتراض ملت ها در موضوع اهانت به ساحت مقدس رسول خدا ، گفت: ایران اسلامی محور و کانون بیداری اسلامی و قم منشاء هدایت های معنوی است.



عفاف و حجاب از مقولات اولویت دار حوزه فرهنگی است



وی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت پرداختن مساله عفاف و حجاب و امر به معروف و نهی از منکر را یادآور شد و گفت: این دو مسئله از مقولات اولویت دار حوزه فرهنگی محسوب شده و نیازمند توجه جدی است.



استاندار قم اهتمام و برنامه ریزی دقیق دستگاه های فرهنگی در جهت گسترش و نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در استان را مورد تاکید قرار داد و گفت: برای بررسی جامع و هم اندیشی لازم در زمینه روش های تحقق این مهم در سطح دستگاه ها و مراکز اداری، یک جلسه شورای اداری استان را به این منظور اختصاص خواهیم داد.



پیریایی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ویژه قشر بانوان در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی، لزوم برنامه ریزی صحیح برای شناخت این ظرفیت ها و فراهم کردن زمینه های بکارگیری از آن ها در مسیر شتاب دادن به روند رشد و توسعه استان را خواستار شد.

