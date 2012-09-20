مدیریت بسیاری از تغییرات با شناخت قانون توسعه میسر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم مداحی ظهر پنجشنبه در کارگاه علمی، پژوهشی چشمانداز و آیندهپژوهی در جمع نخبگان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سراسر کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر دنیا حول محور تغییرات و تحولات میچرخد، بیان داشت: به دنبال تغییرات صورت گرفته در دنیا یک سری تغییرات نیز برای کشور ایران رقم میخورد که در این بین باید با مدیریت چشمانداز تمام تحولات و تغییرات را برای رشد و توسعه کشور مدیریت کنیم.
وی با بیان اینکه زمان یک عامل مهم در بحث استراتژیک به شمار میرود و در نظر نگرفتن عامل زمان در مدیریت توسعه نقطهضعفی برای کشور است، افزود: با معرفت پیدا کردن به قانون توسعه میتوان بسیاری از تغییرات را مدیریت کرد.
عضو کمیسیون چشمانداز و امور نخبگان و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سند چشمانداز را یک ورژن جدید و کارکرد از علم دانست و تصریح کرد: بر اساس این چشمانداز توسعه 100 ساله را به یک توسعه 20 ساله تبدیل میکنیم.
وی با اشاره به اینکه انسان محور مدیریت تغییرات است و تبیین پیشبینی و کنترل از اهداف علم تلقی میشود، گفت: با دستیابی به اهداف علم میتوانیم تغییر و تحولات را مدیریت کنیم.
مداحی همچنین با اشاره به اینکه علم یک نهاد است و دین اتمسفر زندگی تلقی میشود، اضافه کرد: تغییرات نیز هدف علم است و تغییرات را باید با تبیین پیشبینی و کنترل آنها مدیریت کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نرخ تغییر و تحولات نسبت به سالهای گذشته به میزان بسیاری بالا رفته است، گفت: تغییرات 25 ساله کنونی دو برابر تغییرات گذشته است و تغییرات 25 سال آینده نیز به اندازه چهار برابر تغییرات قرن بیستم است.
عضو کمیسیون چشمانداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه گسل بیننسلی یکی از تغییرات رفتاری است، ادامه داد: اصلاح و اصلاحات نمیتواند چند بعدی و همه جانبه باشد اما آگاهانه است و تحول میتواند همه جانبه باشد.
وی با تاکید بر اینکه بین تغییر و پارادایم تفاوت وجود دارد هر تغییری نمیتواند پارادایم باشد و هر انقلابی باید به تمدن اسلامی منجر شود، گفت: انقلاب اسلامی ایران هنوز نتوانسته به تمدن اسلامی منجر شود لذاهنوز کامل نیست زیرا پاردایمها به معنای نمونه، الگو مدل هستند.
مداحی افزود: در پارادایمها در زمان مواجه شدن با یک مشکل راهکارهای متفاوت وجود دارد که به طور مثال می توان اشاره کرد که اقتصاد منطقه جهانی شدن و توجه به سلامت و آب به عنوان یک پارادایم هستند.
وی با اشاره به اینکه جنگ آینده جنگ بر سر آب است، تصریح کرد: پارادایمهای فراوانی در جامعه وجود دارد و نهضتسوادآموزی قدیم بر اساس روشهای قدیمی بوده اما در پارادایمهای جدید به نسبت سوادآموزی، سواد و سوادآموزی تغییر میکند.
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