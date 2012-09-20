شهرداری یاسوج اولین بازی خانگی خود را واگذار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، از سری مسابقات هفته دوم لیگ دسته یک کشور، عصر پنجشنبه تیم فوتبال شهرداری یاسوج در زمین خود با نتیجه دو بر یک بازی را به ایران جوان بوشهر واگذار کرد.

پس از آنکه تیم فوتبال شهرداری یاسوج با گل دقیقه 15 "میلاد داوودی" از حریف خود پیش افتاد، این تیم ایرانجوان بود که در نیمه دوم با یک بازی هجومی و با زدن دو گل از میزبانش پیشی گرفت و در نهایت سه امتیاز این بازی را از آن خود کرد.

این در حالی است که در این دیدار، سه بار توپ مهاجمین شهرداری به تیر دروازه ایران جوان برخورد کرد.

داوری این دیدار پربرخورد را امیر حسین فتاحی بر عهده داشت.

شهرداری یاسوج با این شکست در رده پنجم گروه دوم لیگ دسته یک کشور قرار گرفت.

تیم فوتبال شهرداری یاسوج طبق برنامه باید در هفته سوم این رقابتها به دیدار برق شیراز برود. با این حال گفته می شود به دلیل مشکلات حقوقی تیم برق شیراز، این بازی برگزار نمی شود و شهرداری باید دو هفته دیگر به مصاف استقلال صنعتی برود.