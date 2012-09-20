افشای راز دو قتل/ کشف 28کیلوگرم موادمخدر در نی ریز

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت از کشف دو فقره قتل و دستگیری قاتلین در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی شیبانیان در تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان مرودشت از یک فقره درگیری منجر به تیر اندازی در یکی از روستاهای اطراف این شهرستان مطلع و بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی ادامه داد: در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد درگیری بر اثر اختلاف در خرید جو بوده که با وساطت اهالی، طرفین درگیر از هم جدا می شوند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت اظهار کرد: طرفین پس از مدت دو ساعت مجددا در اطراف روستا با یکدیگر درگیر که بر اثر تیراندازی یکی از آنها بنام "س–ی" با اسلحه شکاری به سمت خودرو وانت طرف دیگر شلیک که بر اثر این تیر اندازی فرزند چهار ساله وی به نام "الف – ن" به قتل می رسد.

سرهنگ شیبانیان افزود: با تلاش ماموران فرد قاتل به همراه یکی دیگر از منازعان دستگیر و در تحقیقات قتل پسر چهار ساله بر اثر شلیک با سلاح شکاری از وی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت در ادامه از کشف یک فقره قتل عمد دیگر در آن شهرستان خبر داد و گفت: پس از آنکه ماموران از یک فقره قتل به وسیله سلاح گرم در اطراف شهرستان مرودشت مطلع شدند و در محل حاضر شدند.

سرهنگ شیبانیان افزود: در تحقیقات اولیه فرزندان مقتول عنوان کردند پدرشان به دلیل مصرف بالای شیشه و توهمات ناشی از آن با اسلحه شکاری خودکشی کرده است.

وی ادامه داد: در تحقیقات ماموران و بررسی محل ورود و خروج گلوله توسط کارشناسان سلاح و مهمات مشخص شد که مقتول توسط فرد دیگری به قتل رسیده که با انجام اقدامات فنی قتل به نام "ع – ف" فرزند مقتول شناسایی و دلیل قتل را ضرب و شتم اعضای خانواده توسط پدرش به دلیل اعتیاد به موادمخدر صنعتی عنوان کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت گفت: در این دو عملیات در مجموع چهار نفر متهم دستگیر و موضوع در حال بررسی است.

کشف 28کیلوگرم موادمخدر در نی ریز

فرمانده انتظامی نی ریز از کشف 28کیلو و500گرم تریاک از یک دستگاه وانت تویوتا در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ کشاورز در این خصوص توضیح داد: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر نی ریز با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی، یک دستگاه وانت تویوتا حامل موادمخدر را دراطراف آن شهرستان شناسایی و آن را متوقف کردند.

وی اظهار کرد: پس از متوقف کردن خودرو در بازرسی از آن مقدار 28 کیلو و 500 گرم تریاک که به طرز ماهرانه ای در باک آن جاسازی شده بود کشف شد.

فرمانده انتظامی نی ریز افزود: دراین رابطه دو نفر به نام های "ن – پ" و "د – ع" دستگیر شدند.

سرهنگ کشاورز گفت: این متهمان در حال حاضر برای تحقیقات بیشتر در پلیس مبارزه با مواد مخدر به سرمی برند و تحقیقات پلیس در این رابطه ادامه دارد.

توصیه های ایمنی پلیس به مناسبت بازگشایی مدارس

والدین باید همزمان با بازگشایی مدارس ، فرهنگ صحیح عبور و مرور را به فرزندان خود بیاموزند.

اشتیاق دانش آموزان برای رسیدن به مدرسه بیشتراز آن است که بتواند به خطرات احتمالی فکر کنند از این رو هنگام رانندگی مواظب آنها باشید.

آگاهی فرزندانمان از مقررات راهنمایی و رانندگی و احترام به قانون موجب نظم اجتماعی و تضمین کننده آنهاست.

رانندگان باید توجه داشته باشند که کودکان در تشخیص خودروهای در حال حرکت و یا ایستاده در خیابان مشکل دارند و همچنین تصور می کنند سرعت خودروهای بزرگتر بیشتر از خودروهای کوچکتر است لذا رانندگان باید سرعت مناسب را داشته باشند.

آموزش نحوه صحیح عبور از خیابان و مفاهیم چراغ راهنمایی عابر پیاده ضامن سلامتی فرزندانتان است.

هنگام عبور از عرض خیابان از محلهای خط کشی شده استفاده کنید.

ترویج فرهنگ دفاع مقدس، حافظ امنیت ملی است

فرمانده انتظامی استان فارس گفت: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون خون شهیدان و رشادتهای جانبازان، آزادگان و رزمندگان سرافراز هشت سال دفاع مقدس است و ترویج فرهنگ دفاع مقدس، حافظ امنیت ملی است.

سردار سیروس سجادیان به مناسبت هفته دفاع مقدس، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهداء و دلاورمردیهای رزمندگان گفت: هفته دفاع مقدس نمودار مجموعه ای از برجسته ترین افتخارات ملت ایران در دفاع از مرزهای میهن اسلامی است و آحاد جامعه به ویژه مسئولان باید با رفتار و عملکرد خود از آرمانهای امام راحل (ره) و شهیدان دفاع کنند.

وی ادامه داد: در این مجموعه تابناک، درخشنده ترین و نفیس ترین نگین گرانبها یاد و خاطره شهیدان است، هشت سال دفاع جانانه ملت در برابر تجاوز وحشیانه دشمن منشا غرور ملی و مذهبی پایان ناپذیری برای مردم سلحشور ایران شد و باعث به زانو درآوردن دشمنان ملت بزرگ ایران و خنثی کردن توطئه آنان و نیز فرصتی برای اثبات توانمندیهای اسلام و انقلاب و کشور تبدیل شد.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه جامعه نیازمند فرهنگ دفاع مقدس است، افزود: هفته دفاع مقدس بهترین فرصت برای بیان ارزشها، رشادتها و ایثارگری های رزمندگان اسلام در طول هشت سال جنگ تحمیلی است از این رو مفاهیمی از قبیل ایثار، فداکاری، شهادت، اسارت و ... معنائی نو پیدا کرده و تحولی عمیق در صحنه جامعه ایجاد کرده است.

سردار سجادیان یکی از نتایج مهم دفاع مقدس را نقش این دوران در توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور عنوان کرد و گفت: امروز زمان آن رسیده که نتایج و گوهرهای گرانبهای حاصله از هشت سال دفاع مقدس را در قالبهای فرهنگی و اجتماعی به نسلهای آینده نیز منتقل و شایسته است همه دستگاه های اجرایی با حضور همه جانبه در ترویج و فرهنگ دفاع مقدس تلاش کنند.

وی بازبینی، معرفی و ترویج فرهنگ دفاع مقدس را برای جوانان دانست و گفت: هم‌اکنون که نسل سوم انقلاب از یکسو هدف تهاجم و شبیخون فرهنگی قرار دارد و از سوی دیگرتشنه آب زلال و گوارای برآمده از چشمه جوشان فرهنگ ایثار و شهادت است باید این مفاهیم والا در قالبهای مناسب عرضه و مورد اقبال و توجه آنان قرار خواهند گرفت.