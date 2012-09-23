شجاعی رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان شد/ ریاست سرپرستی دیگر!

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی با کمان پیش از ظهر امروز یکشنبه در سالن اجتماعات وزارت ورزش و جوانان برگزار شد. در این مجمع که اعضای آن می‌بایست 46 نفر می‌بودند یک نفر غایب بود و 45 نفر آرای خود را به صندوق انداختند.

در انتخابات فدراسیون تیراندازی با کمان رضا بختیاری و محمدعلی شجاعی برای ریاست این فدراسیون باهم به رقابت پرداختند که طی آن محمدعلی شجاعی با 44 رای از 45 رای ماخوذه در مقابل یک رای رضا بختیاری به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان ایران انتخاب شد.

در جلسه امروز بازهم نماینده کمیته ملی المپیک غایب بود تا انتخابات فدراسیون تیراندازی با کمان نیز به مانند فدراسیون‌های قایقرانی و دوچرخه سواری تحت الشعاع این موضوع قرار گیرد.

با انتخاب محمدعلی شجاعی به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان، داستان انتخاب سرپرست فدراسیون‌های ورزشی ایران به عنوان رئیس فدراسیون بازهم تکرار شد!