  1. ورزش
۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۹

برای چهار سال پیش رو؛

شجاعی رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان شد/ ریاست سرپرستی دیگر!

شجاعی رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان شد/ ریاست سرپرستی دیگر!

سرپرست فدراسیون تیراندازی با کمان همچون دیگر سرپرستان فدراسیون‌های ورزشی در انتخابات ریاست این فدراسیون حائز اکثریت آرا شد و مسئولیت کمانداران ایرانی را برای چهار سال پیش رو برعهده گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی با کمان پیش از ظهر امروز یکشنبه در سالن اجتماعات وزارت ورزش و جوانان برگزار شد. در این مجمع که اعضای آن می‌بایست 46 نفر می‌بودند یک نفر غایب بود و 45 نفر آرای خود را به صندوق انداختند.

در انتخابات فدراسیون تیراندازی با کمان رضا بختیاری و محمدعلی شجاعی برای ریاست این فدراسیون باهم به رقابت پرداختند که طی آن محمدعلی شجاعی با 44 رای از 45 رای ماخوذه در مقابل یک رای رضا بختیاری به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان ایران انتخاب شد.

در جلسه امروز بازهم نماینده کمیته ملی المپیک غایب بود تا انتخابات فدراسیون تیراندازی با کمان نیز به مانند فدراسیون‌های قایقرانی و دوچرخه سواری تحت الشعاع این موضوع قرار گیرد.

با انتخاب محمدعلی شجاعی به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان، داستان انتخاب سرپرست فدراسیون‌های ورزشی ایران به عنوان رئیس فدراسیون بازهم تکرار شد!

کد مطلب 1701150

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها