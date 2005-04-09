به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر علي لاريجاني در ادامه سفر خود به شهرهاي مختلف شب گذشته در ميان شور و استقبال پرشور مردم وارد كرج شد و در مسجد چهارده ‌معصوم(ع) اين شهر به تشريح ديدگاه‌هاي خود براي مديريت اجرايي كشور در «دولت آينده» پرداخت.

دكتر لاريجاني در پاسخ به سوالي درخصوص برنامه‌هاي وي براي حل مشكلات مردم كرج گفت : سرعت گسترش كرج مشكلات زيادي را براي منطقه ايجاد كرده است و به دليل اين‌كه تراز مديريت اين شهر در تقسيمات كشوري شهرستان محسوب مي‌شود طبعا نمي‌تواند با سرعت مسائل و مشكلات مردم را حل كند. وي افزود : مباحثي كه در خصوص استان شدن كرج نيز دنبال شده است كند بوده و اميدوار كننده نيست.

دكتر لاريجاني با اشاره به اين‌كه مديريتي با عنوان فرمانداري كل پس از تقسيم استان خراسان در كشور ايجاد شده است گفت: شهري مانند كرج با شرايط و مشكلات موجود بايد ارتقاء مديريت پيدا كند و ارتقاء مديريت آن از فرمانداري به فرمانداري كل (كه معاونت استان دارد را نيز عهده ‌دار دارد ) خواهد بود كه گام نخست براي اصلاحات در منطقه كرج محسوب مي‌شود.

دكتر لاريجاني در پاسخ به سوال ديگري در خصوص تامين امنيت شهروندان ايراني گفت :ساختارهاي امنيتي براي كنترل تحركات دشمن و مقابله با ناامني‌هاي داخلي بايد جهت‌گيري صحيح پيدا كند. وي با بيان اين‌كه اكنون سرويس‌هاي خارجي در ايران فعال هستند گفت : سيستم امنيتي كشور بايد روي مسائل خارجي از جمله تحركات امريكا براي نفوذ در ايران حساس باشند.

دكتر لاريجاني تامين مولفه‌هاي مانند امنيت، معيشت و سلامت را از مهمترين وظايف دولت عنوان كرد و گفت : در حادثه‌اي مانند جنايت پاكدشت كه باعث تاسف مردم و مسئولان شد مشخص شد هنوز نتوانسته‌ايم در تامين امنيت به طور كامل موفق شويم.

عضو شوراي عالي امنيت ملي با تاكيد بر اين‌كه حادثه ‌اي مانند پاكدشت براي امنيت نظام تاسف ‌آور است گفت: از كناراين حادثه نبايد به راحتي گذشت محاكمه يك يا چند مامور كافي نيست . وي افزود : از ديگر شاخص‌هاي امنيت، امنيت جاده‌ها است مردم بايد در سفرهاي جاده ‌اي امنيت ‌شان تامين شود وي تاكيد كرد: دولت بايد به‌گونه‌اي عمل كند كه مردم در هيچ شرايطي احساس ناامني نكنند.

دكتر لاريجاني در پاسخ به سوال ديگري در خصوص اختيارات رئيس جمهور گفت : من تداركچي بودن رئيس جمهور را قبول ندارم. در ايران رئيس جمهور دومين مقام عالي كشور است و اختيارات بسيار زيادي دارد. رئيس جمهور علاوه بر رياست هيات وزيران ، رئيس شوراي عالي اقتصاد ، رئيس عالي امنيت ملي، رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي، رئيس شوراي عالي اداري، رئيس شوراي عالي اشتغال ، رئيس شوراي عالي كشاورزي، رئيس شوراي عالي آب ، رئيس شوراي عالي اطلاع رساني و رئيس شوراي عالي محيط زيست است.

دكتر لاريجاني گفت اگر دولت صادقانه و شفاف و با يك برنامه‌ريزي علمي و منطقي عمل كند همه مشكلات قابل رفع است وي افزود : ما مديران كارآمد، دلسوز، باتجربه، باسواد و با معرفت اسلامي مي‌خواهيم تا مردم به آينده اميدوار شوند.

از دكتر لاريجاني درباره ازدواج موقت و تشكيل خانه‌ هاي عفاف سوال شد و دكتر لاريجاني گفت ازدواج موقت در اسلام حلال است، اما در شرايط اضطراري بايد صورت گيرد.اين ‌كه برخي از صاحب‌ نظران و حتي برخي از مديران كشور با آب و تاب از ازدواج موقت دفاع مي‌كنند ناشي از فقر علمي و فرهنگي آنان است.

دكتر لاريجاني افزود : ازدواج موقت راه‌ حل مشكلات نيست ما نبايد با طرح اين‌گونه مباحث بنيان خانواده‌ها را متزلزل كنيم و من به شدت با اين موضوع مخالفم.وي تاكيد كرد با حل مشكل اشتغال بسياري از پديده‌هاي اجتماعي و فرهنگي مانند اعتياد، فساد و ازدواج موقت از بين خواهد برد.

وي اضافه كرد: كارآفريني، كاهش فاصله طبقاتي و رشد اقتصادي از مهمترين وظايف «دولت آينده» است.

دكتر لاريجاني در پاسخ به سوال نحوه خصوصي سازي در« دولت اميد» گفت : من با شيوه فعلي خصوصي‌سازي مخالفم. كاري كه اكنون صورت مي‌گيرد مردمي كردن و خصوصي‌سازي واقعي نيست خصوصي‌سازي يعني اين‌كه شركت‌هاي بزرگ دولتي به سهام زياد تقسيم و به مردم واگذار شود نه اين‌كه شركتي را از سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران به سازمان تامين اجتماعي واگذار كنيم.

پيش از سخنان دكتر لاريجاني رشيد جلالي نماينده كرج در سخنان مشكلات شهر كرج و شهركهاي اطراف را ياد‌آور شد و با بيان اين‌كه مردم كرج از همجواري با پايتخت رنج مي‌برند گفت : برخي از آثار مشكلات پايتخت دامن‌گير مردم كرج شده است و مردم نتظار دارند «دولت آينده» به اين موضوع توجه كند.