آمریکا نیروهای اضافی خود را از افغانستان خارج می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، حدود دو سال پیش، "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا دستور اعزام 33 هزار نیروی اضافی به افغانستان برای مبارزه با طالبان را صادر کرد و اکنون پنتاگون در نظر دارد این نیروهای اضافی را از افغانستان خارج کند.

لئون پانتا امروز جمعه با ادعای اینکه این نیروهای اضافی توانسته اند ماموریت خود در افغانستان را انجام دهند، اعلام کرد که آمریکا آنها را از افغانستان خارج می کند.

آمریکا در حالی تصمیم به خارج کردن این نیروها از افغانستان گرفته که در هفته های اخیر حملات نیروهای افغانی علیه نیروهای خارجی و به ویژه آمریکایی افزایش یافته و به واسطه این حملات ناتو رزمایش مشترک خود را با نیروهای افغانستان لغو کرد.

بر اساس برنامه قبلی، قرار است نیروهای آمریکایی تا سال 2014 میلادی از افغانستان خارج شوند، و خروج این 33 هزار نظامی از افغانستان می تواند آغازی برای خروج نیروهای خارجی از این کشور باشد .