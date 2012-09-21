محمد دامادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امام رضا(ع) در تمام ابعاد وجودی مردم ایران و به ویژه مردم مازندران، تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه سیره و روش این امام معصوم، درسهای مدیریتی برای مسئولان است، تصریح کرد: پیروی از رفتار امام رضا(ع)، قرار گرفتن در مسیر ولایت است.
دامادی با بیان اینکه از برگزاری جشنوارههایی با محوریت و موضوع امام رضا(ع) استقبال میکنیم، گفت: جشنواره نامهای به امام رضا، یکی از راههای گسترش فرهنگ رضوی و فرهنگ ائمه در جامعه اسلامی است.
وی با اشاره به ارسال بیش از 83 هزار نامه به دبیرخانه جشنواره، افزود: میزان نامههای ارسالی، گویای این است که جشنواره امسال از رونق بیشتری برخوردار است.
دامادی با بیان اینکه نامههایی به زبان مازندرانی هم به جشنواره ارسال شده، افزود: مردم با زبان مادری خود، خیلی سادهتر و صمیمانهتر با امام راز و نیاز و گفتو گو میکنند.
وی با اشاره به میزبانی مازندران برای برگزاری جشنواره نامهای به امام رضا(ع)، اذعان داشت: مردم مازندران همواره میزبان خوبی به ویژه برای ائمه و فرزندان آنها و همچنین مردم سایر نقاط کشور بودهاند و میزبانی مازندرانیها زبانزد است.
ساری - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیره و روش امام رضا(ع)درسهای مدیریتی برای مسئولان است، تصریح کرد: پیروی از رفتار امام رضا(ع)، قرار گرفتن در مسیر ولایت است.
محمد دامادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امام رضا(ع) در تمام ابعاد وجودی مردم ایران و به ویژه مردم مازندران، تاثیرگذار است.
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