دشمن از فراگیر شدن اندیشه اسلامی می هراسد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل برزگرزاده صبح جمعه در جمع یگان های نظامی و انتظامی و بسیجیان برگزار کننده رژه هفته دفاع مقدس در خیابان امامزاده احمد اظهار داشت: آن چه باعث هجمه دشمن به مسلمانان شده است، وحشت از فراگیر شدن اندیشه اسلام ناب محمدی در جهان است .

فرماندار اردکان بیان داشت: توهین به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) نیز به منظور جلوگیری از گسترش این اندیشه است .

برزگرزاده عنوان کرد: با تمام این تلاش ها، ملت های مسلمان با اعلام انزجار گسترده از این حرکات آنان را درمانده کرده اند .

وی با اشاره به دلاوری های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس اظهار داشت: ملت ما همچنان در مسیر دفاع از ارزش های دینی خود ثابت قدم مانده است .

برزگرزاده ادامه داد: دفاع مقدس آشناترین واژه در حماسه های عزت آفرین ملت ایران است که خاطرات دلاوری های آنان در تاریخ شکوهمند این دیار به یادگار مانده و خواهد ماند .