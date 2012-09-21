دشمن از فراگیر شدن اندیشه اسلامی می هراسد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل برزگرزاده صبح جمعه در جمع یگان های نظامی و انتظامی و بسیجیان برگزار کننده رژه هفته دفاع مقدس در خیابان امامزاده احمد اظهار داشت: آن چه باعث هجمه دشمن به مسلمانان شده است، وحشت از فراگیر شدن اندیشه اسلام ناب محمدی در جهان است.
فرماندار اردکان بیان داشت: توهین به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) نیز به منظور جلوگیری از گسترش این اندیشه است.
برزگرزاده عنوان کرد: با تمام این تلاش ها، ملت های مسلمان با اعلام انزجار گسترده از این حرکات آنان را درمانده کرده اند.
وی با اشاره به دلاوری های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس اظهار داشت: ملت ما همچنان در مسیر دفاع از ارزش های دینی خود ثابت قدم مانده است.
برزگرزاده ادامه داد: دفاع مقدس آشناترین واژه در حماسه های عزت آفرین ملت ایران است که خاطرات دلاوری های آنان در تاریخ شکوهمند این دیار به یادگار مانده و خواهد ماند.
وی ادامه داد: بی تردید دوران دفاع مقدس، پایه های استوار نظام جمهوری اسلامی را مستحکم تر کرد و خوداتکایی، خلاقیت و ابتکار را برای نسلهای آینده به ارمغان آورد و امروز ملت بزرگ ایران ثمره آن را در عرصه های مختلف علمی تجربه می کنند.
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