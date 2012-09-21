به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی تیم های شرکت کننده در پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا پیش از ظهر امروز جمعه برگزار شد که مسئولان داوری این مسابقات بر جرایم سنگین مربیان و خصوصا بازیکنان تاکید و اعلام کردند بازیکنان اخطاری 300 و بازیکنان اخراجی 600 دلار جریمه می شوند.

در این جلسه نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال، بهروان رئیس سازمان لیگ، عسگری ناظر داوری، پرهیزگار سرپرست و فوادی مدیر رسانه ای تیم ایران و نمایندگان ای اف سی و مسئولان 16 تیم حاضر در این رقابت ها حضور داشتند.

بر اساس دیگر تصمیمات قرار شد نظارت سفت و سختی هم به داوری ها صورت گرفته و با حرکات غیر ورزشی با در نظر گرفتن جرایم نقدی و محرومیت برخورد شود زیرا آنها تاکید به گسترش بازی جوانمردانه در فوتبال دارند.

مدیران برگزاری این رقابت ها همچنین از رایگان بودن تماشای این رقابت ها برای تماشاگران و همچنین حضور بازیکنان غیر ایرانی در ورزشگاه‌ها خبر دادند.

تصمیم دیگر اتخاذ شده مربوط به نفراتی بود که حق دارند روی نیمکت تیم ها بنشینند. بر این اساس 8 مربی و 12 بازیکن روی نیمکت می نشینند. همچنین تیم ایران در بازی نخست مقابل لائوس با پیراهن سفید به میدان می رود و در بازی با کویت یا یمن قرمز خواهد پوشید. در پایان این نشست هم مسئولان تیم ها پیراهن ها و کارت های بازیکنان را زیر نظران ای اف سی چک کردند.