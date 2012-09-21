دفاع مقدس درس اطاعت از ولی فقیه به ما داد

به گزارش خبرنگار مهر , احمد علیرضا بیگی پیش از ظهر جمعه در آئین رژه یگان های مسلح استان آذربایجان شرقی ابراز داشت:دوران دفاع مقدس ,سند جاودانگی ملت ایران است و دشمنان باید بدانند که مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی هیچ گاه نمی گذارند دشمن به داخل خاک میهن قدم گذارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: معمولا در همه کشورها ,روز پیروزی جنگ را گرامی می دارند ولی در کشور ما اولین روز شروع جنگ را مبارک می شماریم چرا که در زمان کوتاه و در این روز نیروهای مردمی پابه پای یگان های مسلح کشور بسیج شده و آماده دفاع از مرزهای میهن شدند.

بیگی در ادامه سخنان خود ضمن ابراز این مطلب که تبعیت محض از ولی فقیه , ما را همیشه پیروز می کند گفت:رژیم بعثی عراق هزاران متر مربع از خاک های سرزمین ایران را اشغال کرده بود که با جان فشانی های یگان های مسلح و مردم و با کمک خداوند حتی یک وجب از خاک کشور در اختیار عراق قرار نگرفت.

وی در پایان سخنان خود ضمن تشکرو تبریک هفته دفاع مقدس به تمامی یگان های مسلح و بسیج گفت: انقلاب اسلامی مردم ایران سرآغاز بیداری اسلامی در جهان است به همین دلیل دشمنان و استکبار جهانی از جمهوری اسلامی ایران واهمه دارند و انشاالله در اینده ای نه چندان دور شاهد شکستن استخوان های آمریکا و مخصوصا اسرائیل خواهیم بود.