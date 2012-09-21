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۳۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۳۶

امیر خمری عنوان کرد:

تحمیل 636 تجاوز عراق علیه ایران تا قبل از جنگ

تحمیل 636 تجاوز عراق علیه ایران تا قبل از جنگ

گرگان - خبرگزاری مهر: ارشد نظامی آجا در استانهای شمالی گفت: تا قبل از شروع جنگ تحمیلی، 636 تجاوز هوایی، دریایی و زمینی از سوی عراق به کشور تحمیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ منصور خمری ظهر جمعه در سخنان بین الصلاتین نماز جمعه گرگان افزود: همچنین در روز 31 شهریور جنگ آغاز شد و بعد از مدتی خرمشهر تصرف شد.

وی اظهار داشت: در دوران جنگ 12 شهر ایران تصرف شد و با گستاخی برای هر شهر اسمی گذاشته شد.

وی عنوان کرد: در دوران دفاع مقدس همه پای کار و در خط بودند و جانانه جنگیدند و ماشین عراق را از کار انداختند.

امیر خمری گفت: در هر جنگی ایران بخشی از خاکش را از دست داد ولی در دوران دفاع مقدس اینگونه نشد و وجبی از خاک را از دست ندادیم.

ارشد نظامی آجا در اسانهای شمالی گفت: دفاع مقدس دفاع از سرزمین و دفاع برای راندن متجاوز از خاک اسلامی بود.

وی عنوان کرد: این دوران، دفاع از حمله دشمن تا بن دندان مسلح بود و با توجه به شرایطی که داشتیم وارد نبرد شدیم.

امیر خمری به وقایع سالهای اول انقلاب اشاره و اضافه کرد: در این سالها دشمنان سعی داشتند تا شعار انحلال ارتش را بدهند و منافقان شکل گرفته بودند و حمله تبلیغاتی شدیدی علیه ایران انجام شد.

وی عنوان کرد: تحریم اقتصادی و بلوکه کردن دارائیهای ایران از دیگر اقدامات برای مقابله با نظام اسلامی بوده است که الحمد الله با توفیق این موانع پشت سرگذاشته شده است.

کد مطلب 1701325

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