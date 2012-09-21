ملت ایران جهت مقابله با هرگونه تحریم و تهدید، آماده تر از گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی، در خطبه های نماز جمعه این هفته میامی که در محل مسجد جامع این شهر برگزار شد به آمادگی مردم ایران دربرابر هرگونه تحریم وتهدیدی اشاره کرد و افزود: مردم ایران با انقلابی که در سال 57 به رهبری امام راحل(ره) انجام دادند جلوی هر گونه منافع و سلطه طلبی آمریکا و هم دستانش را گرفتند.

وی گفت: زمانی که آمریکا دید منافعش در یکی از کشورها که پیش از این حامی منافعش در منطقه بود از بین رفته است فردی را به نام صدام برای جنگ با ایران آماده کرد و با تمام قوا از این دست نشانده حمایت کرد.

خطیب جمعه میامی اظهار داشت: به محض وقوع انقلاب اسلامی ایران، هشت سال جنگ را بر ما تحمیل کردند و زمانی این اتفاق افتاد که مردم ایران هیچ گونه آمادگی برای دفاع نداشتند.

حجت الاسلام موسوی با یادآوری اینکه، صدام در خط مقدم و در پشت سر او بسیاری از کشورها بر علیه ایران لشکر کشیدند، تصریح کرد: این جنگ در راستای براندازی‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ در‌ اهداف‌ استکبارجهانی‌ صورت پذیرفت.

به گفته وی، کشورهایی مانند عربستان و آمریکا تمام هزینه های جنگی که صدام را تامین می کردند و به محض از بین رفتن یک هواپیما از رژیم بعث چندین هواپیما به آن داده می شد تا به هر صورت که می شود صدام و متحدانش در این جنگ پیروز شوند.

امام جمعه میامی با اشاره به اینکه بعد از هشت سال صدام با خفت و خواری شکست سنگینی را از جوانان این کشور خورد و تسلیم اراد قوی و محکم جوانان ایران شد، گفت: این فرد ملعون و اربابانش نمی دانستند که ملت ایران به رهبری امام خمینی(ره) با نیروی اراده، اتحاد و تقوی در برابر آنها خواهند ایستاد.

موسوی افزود: امروز هم جوانان این کشور آماده تر از گذشته گوش به فرمان رهبر خود ایستاده اند تا هر گونه سلطه بر این کشور را از بین ببرند.

وی همچنین در پایان با اشاره به توهین های استکبار جهانی به مقدسات اسلامی خصوصا به ساحت مقدس پیامبر اعظم(ص)، گفت: گسترش موج آزادی‌خواهی در کشورهای جهان و منطقه که نشان از گسترش اسلام در تمامی جهان دارد از مهمترین دلایل اقدام استکبار جهانی مبنی بر توهین به مقدسات اسلامی است.