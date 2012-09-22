شاهرود قهرمان رقابت های هندبال استان سمنان شد

مدیر عامل باشگاه کات شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به قهرمانی این تیم در رقابت های هندبال دسته سوم استان سمنان در شاهرود، افزود: در آینده نزدیک برای تقویت این تیم کات جهت شرکت هر چه بهتر و موفق تر در مسابقات قهرمانی کشوری، تست استعداد یابی از جوانان ورزشکار هندبال شهرستان انجام خواهد شد.

یوسف قمی افزود: این امر برای راهیابی نفرات شایسته و دارای قابلیت و توانمندی های مورد نیاز به تیم هندبال کات است.

وی برنامه های آتی این تیم را حضور قدرتمند در رده های نوجوانان و جوانان در لیگ استانی و کشوری دانست و ابراز امیدواری کرد، در این رده ها نیز تیم کات بتواند قدرت خود را به نمایش گذاشته مقام خوبی را از آن خود کند.

مدیر عامل باشگاه کات شاهرود برگزاری اردوهای داخل و خارج استانی را برای تقویت هر چه بیشتر این تیم موثر دانست و خاطر نشان کرد: باشگاه تمام تلاش خود را برای بالابردن سطح بازیکنان هندبال شهرستان بکار گرفته و به زودی شاهد درخشش اعضاء این تیم خواهیم بود.

قمی با اشاره به قهرمانی تیم هندبال کات شاهرود در مسابقات هندبال دسته سوم استان سمنان افزود: هیئت هندبال مهدیشهر و تیم هئیت هندبال دامغان نیز در این رقابت ها به ترتیب مقام دوم و سوم را از آن خود کردند.

وی از تلاش های حمید شاکری مربی و جابر قمی سرپرست تیم و بازیکنان قهرمان تیم هندبال کات تقدیر و تصریح کرد: پاداش در نظر گرفته شده برای قهرمانی این تیم، سفر به مشهد مقدس در دهه اول محرم خواهد بود.

گفتنی است این مسابقات از چهار شنبه 29 شهریور ماه لغایت جمعه 31 شهریور در سالن فجر دانشگاه صنعتی شاهرود و با حضور چشمگیر علاقمندان به این ورزش برگزار شد.