محمودی به مدال نقره دست یافت/ راهیابی قزل سفلو به نیمه نهایی

به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه این رقابت‌ها که در ماکائو جریان دارد، سهیل محمودی در بخش تالو رده سنی 9 تا 12 سال برای اجرای فرم "جین شو" روی تالوفیلد رفت.

در این فرم رقابت نزدیکی بین مدعیان جریان داشت که در نهایت نماینده کشورمان با امتیاز 31/9 عنوان دوم و مدال نقره را از آن خود کرد. ووشوکاری از هنگ کنگ با امتیاز 33/9 عنوان نخست را کسب کرد و ورزشکار ترکیه‌ای با امتیاز 28/9 در جای سوم ایستاد.

اما در بخش ساندا میلاد قزل سفلو در وزن 65- کیلوگرم که در دور نخست نماینده‌ای از فرانسه را شکست داده بود در پیکار دوم خود مقابل قهرمان جهان از روسیه به میدان رفت که با وجود واگذاری مبارزه در راند اول، دو راند بعد را به سود خود خاتمه داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد.

سهیل خدرویسی هم در وزن 80- کیلوگرم بعد از استراحت در مبارزه نخست، در دور دوم به مصاف ووشوکاری از کشور میزبان رفت. خدرویسی هم راند اول را به حریف واگذار کرد اما دو راند بعدی را به سود خود خاتمه داد و راهی مرحله بعد شد.

این مسابقات با حضور ووشوکارانی از 41 کشور جهان از روز پنجشنبه در ماکائو آغاز و تا فردا یکشنبه ادامه خواهد داشت.