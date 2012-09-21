تهدیدهای صنعت را به فرصت تبدیل کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صابری ظهر جمعه در بازدید از طرح های صنعتی استان افزود: یکی از مشکلات ما در صنعت استان این است که در برنامه توسعه صنعتی خیلی پیوسته فکر نکرده ایم و گروه ها در پیوستگی با هم دیده نشده اند.

صابری افزود: در توسعه استان ما چقدر توانسته ایم متناسب با پتانسیل ها و ظرفیت های استان حرکت کنیم و این حرکت چه مقدار بر تقویت بنیه اقتصادی استان تاثیرداشته است.

وی با بیان اینکه من موافق با برنامه در استان هستم و نظام نمی تواند بدون آرمان گرایی حرکت کند، گفت: نظام بدون شعار نمی تواند حرکت کند اما در نظام مدیریت اصل بر واقعیت است.

وی درادامه با اشاره به اینکه باید در امورات به واقعیت هم نگاه داشته باشیم، گفت: بدون نگاه به واقعیت انرژی و ظرفیت های زیادی به هدر می رود و نمی توانیم تمرکز اقتصادی مناسبی داشته باشیم.