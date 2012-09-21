خشم مسلمانان به زودی استکبار را به زانو در می آورد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی اصغر حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه یاسوج افزود: دشمنان از بیداری اسلامی در کشورهای جهان در هراسند و براین اساس اقدام به توهین به پیامبر اعظم(ص) از طرق مختلف می کنند.

وی ساخت و پخش فیلم موهن آمریکایی را اقدامی زشت و شنیع عنوان کرد و بیان داشت: خروش و اعتراض جهان اسلام در محکومیت این حرکت مذبوحانه، توطئه آنها را نقش بر آب کرد.

حسینی بیان کرد: ملتهای مسلمان جهان همیشه بیدار هستند و به عوامل استکبار و صهیونیست اجازه نمی دهند مقدسات خود را مورد هجمه قرار دهند.

خطیب جمعه یاسوج تصریح کرد: بنای اسلام بنایی رفیع و دژی مستحکم است که با اینگونه اقدامات مذبوحانه و ضد انسانی آسیبی به آن نمی رسد بلکه باعث وحدت بیش از پیش مسلمانان می شود.

وی همچنین با تبریک هفته دفاع مقدس گفت: این هفته یادآور رشادتها و دلاورمردی مردم ایران در دفاع از این آب و خاک است که با دست خالی در برابر ارتش مسلح بعثی و سایر کشورها از کیان و شرف ایران اسلامی حفاظت کردند.

حسینی عنوان کرد: دشمنان تصور می کردند که می توانند انقلاب نوپای اسلامی را نابود و از گسترش آن جلوگیری کنند اما حماسه آفرینی های رزمندگان ما در سایه رهبری مدبرانه امام(ره) این خیال باطل را با شکست مواجه کرد و دلاورمردان ایران اسلامی درس عبرتی تاریخی به دشمنان دادند.

وی اظهار داشت: مقاومت کشور و ملت ایران در برابر ارتش تا بن دندان مسلح رژیم بعث عراق که از سوی شرق و غرب حمایت همه جانبه می شد، در تاریخ جاودانه ماند.

امام جمعه یاسوج نسبت به حفظ دستاوردهای دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: تمامی موفقیت های امروز ایران اسلامی در سایه امنیت و مرهون خون شهیدان انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس است.

وی افزود: اکنون هم دشمنان باهدف تضعیف باورهای دینی و اعتقادی به جنگ ما آمده اند که باید همه با بصیرت و اطاعت از ولایت در این عرصه هم دشمن را شکست دهیم.

حسینی در پایان همچنین دهه کرامت را تبریک گفت و خواستار تبیین هر چه بیشتر سیره امام رضا(ع) شد.