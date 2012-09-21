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۳۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۲۸

حجت الاسلام حسینی:

خشم مسلمانان به زودی استکبار را به زانو در می آورد

خشم مسلمانان به زودی استکبار را به زانو در می آورد

یاسوج – خبرگزاری مهر: امام جمعه یاسوج گفت: خشم مسلمانان همچون سیلی ویرانگر به زودی استکبار را به زانو در می آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی اصغر حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه یاسوج افزود: دشمنان از بیداری اسلامی در کشورهای جهان در هراسند و براین اساس اقدام به توهین به پیامبر اعظم(ص) از طرق مختلف می کنند.

وی ساخت و پخش فیلم موهن آمریکایی را اقدامی زشت و شنیع عنوان کرد و بیان داشت: خروش و اعتراض جهان اسلام در محکومیت این حرکت مذبوحانه، توطئه آنها را نقش بر آب کرد.

حسینی بیان کرد: ملتهای مسلمان جهان همیشه بیدار هستند و به عوامل استکبار و صهیونیست اجازه نمی دهند مقدسات خود را مورد هجمه قرار دهند.

خطیب جمعه یاسوج تصریح کرد: بنای اسلام بنایی رفیع و دژی مستحکم است که با اینگونه اقدامات مذبوحانه و ضد انسانی آسیبی به آن نمی رسد بلکه باعث وحدت بیش از پیش مسلمانان می شود.

وی همچنین با تبریک هفته دفاع مقدس گفت: این هفته یادآور رشادتها و دلاورمردی مردم ایران در دفاع از این آب و خاک است که با دست خالی در برابر ارتش مسلح بعثی و سایر کشورها از کیان و شرف ایران اسلامی حفاظت کردند.

حسینی عنوان کرد: دشمنان تصور می کردند که می توانند انقلاب نوپای اسلامی را نابود و از گسترش آن جلوگیری کنند اما حماسه آفرینی های رزمندگان ما در سایه رهبری مدبرانه امام(ره) این خیال باطل را با شکست مواجه کرد و دلاورمردان ایران اسلامی درس عبرتی تاریخی به دشمنان دادند.

وی اظهار داشت: مقاومت کشور و ملت ایران در برابر ارتش تا بن دندان مسلح رژیم بعث عراق که از سوی شرق و غرب حمایت همه جانبه می شد، در تاریخ جاودانه ماند.

امام جمعه یاسوج نسبت به حفظ دستاوردهای دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: تمامی موفقیت های امروز ایران اسلامی در سایه امنیت و مرهون خون شهیدان انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس است.

وی افزود: اکنون هم دشمنان باهدف تضعیف باورهای دینی و اعتقادی به جنگ ما آمده اند که باید همه با بصیرت و اطاعت از ولایت در این عرصه هم دشمن را شکست دهیم.

حسینی در پایان همچنین دهه کرامت را تبریک گفت و خواستار تبیین هر چه بیشتر سیره امام رضا(ع) شد.

کد مطلب 1701394

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