ساخت پارک موزه دفاع مقدس گلستان با قوت ادامه می یابد

سرهنگ محمد حسین بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برابر مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح در هر استان باید یک پارک موزه دفاع مقدس ساخته شود که این پارک موزه در برخی استانها مانند گلستان دچار حواشی سیاسی شد.

وی اظهار داشت: در هراستان باید فرهنگسرا در فضایی متناسب با یکی از عملیات های اصلی دفاع مقدس ساخته شود که عملیاتی که برای گلستان در نظرگرفته شد، یکی از عملیات های کوهستانی در غرب کشور بود و کارشناسان مربوطه بهترین مکان را برای این امر تپه نورالشهدا تشخیص دادند.

وی ادامه داد: طی سال های گذشته مراحل قانونی برای تصویب طرح انجام شده و برای آن اعتبار هم در نظر گرفته شده است و همان تفکری که ابتدا با دفن شهدا در تپه نورالشهدا مخالفت می کرد با این موضوع هم به مخالفت برخاست.

سرهنگ بابایی اظهار داشت: ولی با عنایت شهدا در آن زمان و پشتکار فرزندان ارزشی نظام، دفن شهدا در آن مکان انجام شد و حالا که موضوع پارک موزه درآنجا مطرح شده است با بهانه دفاع از طبیعت و جنگل آنچنان به مخالفت برخاستند.

سردار بابایی اظهار داشت: کسانی که ناآگاهانه علیه ارزش ها دراین استان سخنانی گفتند حالا بیدار شوند و اگرسخنانشان خوراک بیگانگان شده است حالا هم آشکارا بگویند اشتباه کرده اند.