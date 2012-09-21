ابراهیم ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از این کتابخانه‌ها در بخش پروژه مسکن مهر شهر منظریه در شهرستان خمینی‌شهر قرار دارد که این بخش شامل یک هزار و 288 واحد مسکونی است.

وی افزود: با اضافه شدن مسکن مهر به شهر منظریه بیش از 20 هزار نفر در این بخش سکونت پیدا می‌کنند و با توجه به اینکه در بافت شهری مربوط به پروژه مسکن مهر کتابخانه‌ای وجود نداشت از ابتدای این پروژه بحث تخصیص زمین مسکن مهر برای ساخت کتابخانه مطرح بود.

مدیر اداره کتابخانه‌های شهرستان خمینی‌شهر تصریح کرد: زمینی به مساحت یک هزار و 440 متر مربع برای ساخت کتابخانه و فرهنگ‌سرای منطقه منظریه از طرف اداره کل مسکن و شهرسازی واگذار شده و پیش‌بینی می‌شود این کتابخانه طی سه سال ساخته و تکمیل شود.

وی ادامه داد: پروژه ساخت این کتابخانه به صورت یک مجموعه کامل فرهنگی است که شامل دو باب مدرسه، مسجد، فضای سبز و شبکه بهداشت است.

ملایی با اشاره به اینکه کتابخانه شهید نیلفروش‌زاده خمینی‌شهر نیز در دهه فجر افتتاح می‌شود، گفت: این کتابخانه پنجمین کتابخانه‌ای است که پس از کتابخانه‌های علی ابن ابی‌طالب در خمینی‌شهر، امام صادق(ع) جوی‌آباد، امام صادق(ع) اندوان و کتابخانه امام امام محمد باقر(ع) دستگرد توسط شهرداری خمینی‌شهر ساخته شده وبرای ارائه خدمات به اداره کتابخانه‌های شهرستان خمینی‌شهر واگذار شده است.

وی افزود: زمین این کتابخانه با مساحت 560 متر مربع توسط پدر شهید «شهید نیلفروش‌زاده» اهداء شده است و ساخت این کتابخانه با زیر بنای یک هزار و 878 متر مربع و در سه طبقه از سال 86 توسط شهرداری و شورای شهر خمینی‌شهر آغاز شده که تا بهمن‌ماه به اتمام می‌رسد.

مدیر کتابخانه‌های شهرستان خمینی‌شهر تاکید کرد: یک طبقه از این ساختمان به کتابخانه و سالن‌های مطالعه و طبقه دیگر به سالن اجتماعات اختصاص یافته است و طبقه سوم نیز برای برگزاری کلاس‌های آموزشی و هنری پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه یک میلیارد تومان برای هزینه ساخت و تکمیل این کتابخانه در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این کتابخانه در دهه فجر امسال به بهره‌برداری می‌رسد و برای اداره و ارائه خدمات به اداره کتابخانه‌های شهرستان خمینی‌شهر واگذار می‌شود.