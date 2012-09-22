علیرضا وفایی در حاشیه تمرینات تیم فوتسال صبا پیش از دیدار با شهرداری ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با اینکه در خانه حریف بازی می کنیم ولی باید از این دیدار سه امتیاز کامل را بگیریم.



کسب سه پیروزی از پنج مسابقه توسط صبای قم



وی که از بازیکنان خوش آتیه فوتسال قم و کشورمان محسوب می شود، در مورد شرایط کنونی صبای قم در جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال، تصریح کرد: ما از پنج بازی قبل سه پیروزی داریم که این موفقیت ارزنده ای برای صبا و فوتسال قم است.



ملی پوش تیم فوتسال صبای قم بیان داشت: در بازی برابر تمام حریفان خود در دیدارهای قبلی فرصت‌های گل‌زنی زیادی داشتیم که در سه مسابقه قدر آنها را دانسته و مقابل تیم های خوبی همچون شهرداری تبریز، راه ساری و ارژن فارس پیروز شده ایم.



وی افزود: متاسفانه تنها در دیدار هفته سوم که در مشهد با تیم فوتسال فرش آراء این شهر بازی داشتیم، برخی مسائل حاشیه ای دست به دست هم داد و به سادگی از کسب امتیاز در این دیدار خارج از خانه چهاردهمین دوره لیگ برتر محروم شدیم.



وفایی یاد آور شد: زمانی‌ که به صحنه‌های حساس بازی های قبل ما نگاه‌ می‌کنید، در می‌یابید که ما در هر بازی می‌توانستیم پیروز شویم، تصور می‌کنم در دیدار با گیتی پسند نیز کمترین اشتباهات از ما سر زد اما واقعا شایسته پیروزی بودیم.



برگزاری دیدار معوقه صبا و شهرداری روز دوشنبه سوم مهر



بازیکن ملی پوش تیم فوتسال صبای قم که از تیم جوانان ارم کیش قم خود را به فوتسال قم و تیم های ملی جوانان و امید کشورمان معرفی کرد، ادامه داد: در حال حاضر جزو چهار رده بالای جدول رده بندی هستیم و خوب می دانیم که حفظ این شرایط کار سختی است.



وی یاد آور شد: همه تیم‌ها قدرتمند هستند و نمی‌توان با قدرت گفت چه زمانی می‌توانیم با پیروزی بر حریفان میدان را ترک می کنیم، منتها باید تلاش کنیم بتوانیم از بازی در خانه برای کسب بیشترین پیروزی در این فصل نهایت بهره را ببریم که اگر این اتفاق رخ دهد پس از آن کارمان راحت‌تر خواهد بود.



وفایی عنوان داشت: با توجه به برگزاری هفته هفتم، در تیم ملی نیز تمرینات خوبی داشته ام و از هر نظر خود را برای همراهی تیم صبا و انشاءالله تاثیر گذار بودن برای این تیم در راه کسب سه امتیاز بازی با شهرداری ساوه در دیدار معوقه هفته پنجم آماده هستم.



گفتنی است: دیدار تیم های فوتسال صبای قم و شهرداری ساوه معوقه از هفته پنجم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور، از ساعت 16 روز دوشنبه سوم مهرماه به میزبانی شاگردان رضا عقابی در سالن فجر ساوه برگزار می شود.

