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۲ مهر ۱۳۹۱، ۸:۵۲

با بازی قاضیانی و ابر/

"آینه‌های روبرو" در قم، گرگان و آمل روی پرده رفت

"آینه‌های روبرو" در قم، گرگان و آمل روی پرده رفت

مدیر پخش فیلم سینمایی "آینه‌های روبرو" از آغاز اکران این فیلم در سینماهای قم، آمل و گرگان خبر داد.

سعید خانی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: اکران عمومی این فیلم از روز 29 شهریورماه در سینماهای قم، گرگان و آمل آغاز شده‌است. همچنین با برنامه‌ریزی‌های انجام شده اکران آن در تهران و دیگر شهرستان‌ها از سوم آبان ماه آغاز شود.

"آینه‌های روبرو" اولین فیلم بلند سینمایی نگار آذربایجانی است. در این فیلم هنگامه قاضیانی، صابر ابر و تورج منصوری حضور افتخاری دارند.

 این فیلم در سه بخش مسابقه سینمای ایران، نگاه نو و سینمای آسیا به نمایش درمی‌آید. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: "رعنا" و "آدینه" دو زن جوان از دو موقعیت کاملا متفاوت خانوادگی و اجتماعی، بر اثر حادثه‌ای با هم مواجه و همسفر می‌شوند. رعنا زنی کم تجربه و مذهبی است که به‌خاطر نیاز مالی، پنهانی مسافرکشی می‌کند و آدینه دختری که سرکش و مرفه است و از خانه خود فرار کرده روبه‌رو می‌شود.

در "آینه‌های روبرو" شایسته ایرانی، غزل شاکری، همایون ارشادی، نیما شاهرخ شاهی، مریم بوبانی، صفا آقاجانی، رابعه اسکویی، سارا بهرامی و... بازی می‌کنند.

کد مطلب 1701534

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