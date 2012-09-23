سعید خانی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: اکران عمومی این فیلم از روز 29 شهریورماه در سینماهای قم، گرگان و آمل آغاز شدهاست. همچنین با برنامهریزیهای انجام شده اکران آن در تهران و دیگر شهرستانها از سوم آبان ماه آغاز شود.
"آینههای روبرو" اولین فیلم بلند سینمایی نگار آذربایجانی است. در این فیلم هنگامه قاضیانی، صابر ابر و تورج منصوری حضور افتخاری دارند.
این فیلم در سه بخش مسابقه سینمای ایران، نگاه نو و سینمای آسیا به نمایش درمیآید. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: "رعنا" و "آدینه" دو زن جوان از دو موقعیت کاملا متفاوت خانوادگی و اجتماعی، بر اثر حادثهای با هم مواجه و همسفر میشوند. رعنا زنی کم تجربه و مذهبی است که بهخاطر نیاز مالی، پنهانی مسافرکشی میکند و آدینه دختری که سرکش و مرفه است و از خانه خود فرار کرده روبهرو میشود.
در "آینههای روبرو" شایسته ایرانی، غزل شاکری، همایون ارشادی، نیما شاهرخ شاهی، مریم بوبانی، صفا آقاجانی، رابعه اسکویی، سارا بهرامی و... بازی میکنند.
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