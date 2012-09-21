گهر تنهاترین تیم لیگ برتر است/ مغلوب تیمی بزرگ شدیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پورمند پس از شکست 5 بر صفر تیم فوتبال گهر زاگرس دورود مقابل تراکتورسازی تبریز با بیان این مطلب افزود: مشکلات تیم ما زیاد است اما در این خصوص با مسئولان باشگاه صحبت کنید. من سرمربی تیم هستم و بهتر است تنها در خصوص مسائل فنی صحبت کنم.

وی در ادامه کار تیم گهر در لیگ برتر را دشوار خواند و گفت: گهر تیمی تنهاست و هیچی تیمی را تا به امروز به این تنهایی ندیده بودم. گهر نماینده یک استان است اما کسی از این تیم حمایت نمی‌کند و دست‌مان خالی است. با دست خالی و تنها کاری نمی‌توان کرد.

سرمربی موقت تیم گهرزاگرس دورود با یادآوری اینکه پرداختی بازیکنان این تیم با تاخیر صورت گرفته است، افزود: من از آنچه بر تیم گهر گذشته است، خبر ندارم اما می‌دانم این تیم با حمایت تماشاگران و تلاش کادر فنی، بازیکنان و مسئولان باشگاه به لیگ برتر صعود کرده است.

وی در ادامه افزود: همه به تیم گهر کمک کرده و پشیبانی لازم را از این تیم داشتند اما بعد از اینکه تیم به لیگ برتر آمد به ناگاه تیم خالی شد! تمامی بازیکنانی که تیم گهر را به لیگ برتر رسانده بودند از این تیم رفتند و تیم بدون بازی دوستانه و تدارکات کافی به لیگ برتر آمد.

پورمند خاطرنشان کرد: من در مورد کیفیت بازی تیم چیزی نمی‌گویم اما باید عنوان کنم از نظر تعداد بازیکن با مشکلاتی دست به گریبان هستیم و اگر بخواهیم در ترکیب تیم جابه‌جایی صورت دهیم این امکان برای ما فراهم نیست. شاید باور نکنید اما امروز اگر دروازه بان تیم ما مصدوم می‌شد، کسی را نداشتیم که به جای او به میدان بفرستیم.

سرمربی موقت تیم گهرزاگرس دورود با تاکید براینکه شاگردانش با تمام وجود برای موفقیت این تیم تلاش می‌کنند، افزود: تیم ما مشکلات روحی و روانی دارد که این هم نشات می‌گیرد از مسائل مالی. وقتی پرداخت‌ها صورت نگیرد تمام برنامه‌های بازیکنان بهم می‌ریزد و از نظر روحی و روانی با شرایط نامطلوب مواجه می‌شوند.

وی در خاتمه تصریح کرد: ما امروز مغلوب تیم تراکتورسازی شدیم و نباید زحمات مربیان و بازیکنان این تیم را نادیده بگیریم. ما امروز مغلوب یک تیم خوب و بزرگ شدیم که با تدارک خوب و کافی به لیگ برتر آمده است.

تیم فوتبال گهر زاگرس دورود هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را با شکست 5 بر صفر مقابل تراکتورسازی تبریز پشت سر گذاشت.