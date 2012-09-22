توسعه کتابخانه ها باعث پیشرفت جامعه در ابعاد مختلف خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جانعلی پور عصر امروز در جمع کارکنان این نهاد گفت: این استان با داشتن 72 کتابخانه عمومی و 25 کتابخانه مشارکتی که از این تعداد 52 کتابخانه به اینترنت سالم مجهز هستند .

وی همچنین با اشاره به اینکه سرانه فضای مطالعه در کشور یک متر مربع است، افزود: در گیلان به دلیل تراکم بالا این سرانه به حدود یک چهارم متر مربع کاهش داشته که باید با اتخاذ تصمیمات اساسی از سوی مسئولان و به ویژه شهرداران این سرانه را افزایش داد.

مدیرکل کتابخانه های گیلان از کسب مقام نخست در رشته پژوهش ( تالیف کتاب ) توسط علیرضا بلوک اصلی از اعضای فعال کتابخانه خاتم الانبیا (ص) رشت در هشتمین جشنواره قرآنی دانشگاه جامع علمی کاربردی در شهرستان سنندج اشاره کرد و گفت: این جشنواره قرآنی در چهار رشته حفظ، قرائت، ترتیل، پژوهش ادبی، هنری و با حضور فعالان قرآنی از سراسر کشور برگزار شده بود.

وی افزود: به مناسبت هفته کرامت و روز دختر، کتابخانه های عمومی سراسر استان از دختران علاقه مند به کتاب و کتابخوانی به صورت رایگان ثبت نام بعمل آوردند.

جانعلی پور هدف از اجرای این طرح را احترام به مقام والای حضرت معصومه (س) و تکریم مقام و جایگاه دختران مومن اعلام کرد و اظهارداشت: به یقین آشنایی دختران با فضای کتابخانه می تواند برای استمرار مراجعات بعدیشان به محیط کتابخانه استفاده از خدمات متنوع کتابخانه ای موثر باشد.

وی در ادامه از اهدای یک قطعه زمین به مساحت 425 مترمربع از سوی دهیاری روستای " آهندان " برای احداث کتابخانه خبرداد و گفت: ساخت این کتابخانه از مصوبات دور سوم رئیس جمهور به استان است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان افزود: این دهستان در جنوب شهرستان لاهیجان قرار دارد و دارای 38 روستا و جمعیتی افزون بر 12 هزار نفر است.

وی با بیان اینکه با ساخت این کتابخانه نخستین مکان فرهنگی این روستا راه ‌اندازی می ‌شود، اعلام کرد: در روستای آهندان نیز 330 خانوار و هزار و 200 نفر جمعیت زندگی می ‌کنند.

جانعلی پور عنوان کرد: شغل اغلب مردم این منطقه کشاورزی است و هر سال عده زیادی از دانش‌ آموزان این روستا در کنکور سراسری دانشگاه‌ ها قبول می‌ شوند.

وی یادآورشد: اکنون در شهرستان لاهیجان چهار باب کتابخانه نهادی و یک باب کتابخانه مشارکتی با همکاری اداره زندان‌ ها فعال است.