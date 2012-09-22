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۱ مهر ۱۳۹۱، ۹:۱۰

نوروزی:

سیل گلستان فراموش شد/ لزوم توجه ملی به حوادث طبیعی

سیل گلستان فراموش شد/ لزوم توجه ملی به حوادث طبیعی

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس گفت: سیل استان و بروز خسارتهای زیاد این حادثه به فراموشی سپرده شده است.

رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این حادثه شش نفر از اهالی استان جان خود را از دست داده اند و خسارتهای زیادی به بخش های مختلف وارد شد.

وی اظهار داشت: به عنوان نمونه در شهرستان علی آبادکتول 10 نقطه حادثه خیز داریم که نیازمند مرمت و لایروبی است ولی توجهی به این بخش نشده است.

وی عنوان کرد: سیل به زیرساختهای استان خسارت جدی وارد کرد و سبب آسیب به بخش های کشاورزی، مسکونی و ... شده است.

نوروزی بیان داشت: مردم چشم انتظار حمایت دولت هستند و توقع داریم همانگونه که در زلزله آذربایجان، تسهیلات بلاعوض و حمایتهای خوبی که از مردم شد، از سیلزدگان گلستانی شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یادآور شد: مردم با وامهای بالای 10 درصد چه کنند و انتظار دارند توجه بیشتری برای جبران خسارتها شود.

وی یادآور شد: امسال و در مقطع زمانی کوتاه مدت، شش سیل در زمان کوتاه رخ داد و سبب خسارتهای زیادی شده است.

کد مطلب 1701592

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