موج اسلامگرایی در دنیا حاصل فرهنگ دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه های نماز جمعه ورامین افزود: بیش از سه دهه از دفاع مقدس می گذرد و تاریخ ایثار و آزادمردی و مقاومت غیور مردان ما را ثبت کرده است، در دوران دفاع مقدس، دشمن وحشیانه ترین کارها را با رزمندگان ما انجام داد اما ملت ایران غریبانه دفاع کرد و افتخار آفرید.

وی تصریح کرد: هرچند متأسفانه هنوز حضور پر رنگ مردم ورامین در دفاع مقدس تدوین نشده اما دفاع جانانه ملت ایران الهام بخش ملل دیگر شده است، امروز موج بیداری اسلامی و موج اسلامگرایی در دنیا مدیون شهدا و فرهنگ شهادت است، حاصل فرهنگ دفاع مقدس است، امروز برکات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس چنان خواب را از چشمان استکبار زدوده است که به پیامبر(ص) توهین می کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران افزود: بدانید ساخت یک فیلم موهن و یک کاریکاتور در روزنامه فرانسوی آخرین بی احترامی نیست، این اعمال نشان از ذلت و عجز و خواری مستکبران دارد، امروز سفارتخانه های فرانسه در بسیاری از کشورهای دنیا از ترس خشم مسلمانان تعطیل شده است، ادعای آزادی بیان دارند، آزادی بیان در توهین به عروس ملکه انگلیس، به چالش کشیدن هولوکاست و یا توهین به حضرت مسیح(ع) وجود ندارد.

امام جمعه موقت ورامین سپس گفت: این اعمال سخیف موج اسلامگرایی در جهان و تنفر از استکبار جهانی را افزایش می دهد، بنابر این باید ارزشهای خود را حفظ کنیم، از اسوه های شجاعت و فضیلت غافل نشویم.

وی اضافه کرد: ای کاش به جای آن هزینه سنگین در پروژه لاله برای ام البنین زمان، مادر چهار شهید، حاجیه خانم جنیدی فیلم می ساختیم، ای کاش برای آن زنی که تنها فرزند خود را برای دفاع از کیان ایران عزیز به جبهه فرستاد فیلم می ساختیم، ای کاش به جای این نواهای مسموم، نوای "هر که دارد هوس کرببلا بسم الله" به گوش می رسید.

حسن خلق با همسایه، وضوی کامل، پرهیز از آزار دیگران و نماز در مسجد سهله از عوامل برکت عمر

امام جمعه موقت ورامین در بخش دیگری از خطبه ها گفت: حضرت امیر(ع) می فرمایند "بهترین زاد و توشه برای شما تقواست" بنابراین باید بر ترک محرمات و انجام واجبات سعی کرد.

وی افزود: امام صادق(ع) یکی از عوامل برکت عمر را خوش رفتاری با همسایه معرفی نموده اند، نباید در این زندگی ماشینی و صنعتی از ارزشها غافل شویم، چقدر همسایه دیوار به دیوار خود را می شناسید؟ چقدر با وی برخورد دارید؟ همسایه آزاری از گناهان کبیره است، اگر حرمت همسایه را حفظ کنید، عمر شما با برکت می شود.

حجت الاسلام محمودی در ادامه با اشاره به عامل دیگر در برکت عمر افزود: عامل دیگر اولا وضو گرفتن و ثانیا وضوی کامل گرفتن است، با تأنی و دقت وضو بگیرید، برای تمام حرکات وضو ذکری وارد شده است، وضو گرفتن زیاد هم در برکت عمر اثر فراوان دارد.

وی سپس با بیان عامل دیگر گفت: امام رضا(ع) به نقل از جد بزرگوارش امام صادق(ع) فرمودند "از آزار رسانی به دیگران بپرهیزید تا عمرتان افزون شود"، وجود برخی افراد در جامعه آزار دیگران است، چقدر باید انسان بد و زبان وی آلوده باشد که مردم از ترس زبانش به وی احترام بگذارند، سعی کنید برای دیگران منشاء خیر و برکت باشید.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران ادامه داد: عامل دیگر به بیان امام سجاد(ع) نماز در مسجد سهله است که حضرت می فرمایند "هرکس دو رکعت نماز در مسجد سهله بخواند دو سال به عمرش افزوده می شود"، خیلی افراد از مسجد سهله جواب ها گرفتند، خدا کند به این مسجد برویم، با معرفت و عشق هم برویم تا خداوند به ما عنایت کند.

شهدا با وجود عمر کوتاه، عمری با برکت داشتند

امام جمعه موقت ورامین در بخش دیگری از خطبه ها عنوان کرد: عمر با برکت لزوما عمر طولانی نیست، چه بسیار افرادی که عمری کوتاه اما با برکت داشتند؛ شهدا در دفاع مقدس بر حسب ظاهر عمری کوتاه داشتند اما عظمت اسلام، تشیع و ایران از برکت عمر آنهاست، آنها به دفاع مقدس رفتند، جهاد کردند، برخی شهید، برخی اسیر و برخی اعضای بدن خود را از دست دادند.

هماهنگی خانواده و مدرسه می تواند آینده روشن فرزندان را تضمین نماید

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران در ادامه با اشاره به اول مهر ماه و آغاز سال تحصیلی جدید به بیان سه نکته پرداخت و افزود: نکته اول خطاب به مدیران، معلمان و مسئولان فرهنگی است که باید بدانند فرزندان امانات الهی هستند، در این برهه که فکر و ذهن جوانان ما هدف دشمنان است معلم هر رشته ای باشید وظیفه کنترل روح جوانان را نیز دارید.

وی گفت: لباس یک مدیر، حجاب یک معلم، اینها برای یک جوان الهام بخش است، بدانید اگر به رسالت خود خوب عمل کنید، همه موجودات دعاگوی شما هستند و اگر کوتاهی کنید وزر و وبال این جوانان بر گردن شما نیز خواهد بود.

حجت الاسلام محمودی ادامه داد: آموزش پرورش نیز خوب عمل کرده و باید از تشکیل مدارس قرآنی گرفته تا اختصاص برخی مدارس به حجاب برتر و به کارگیری تمام قوا برای رشد و تعالی جوانان به رسالت خود عمل کند.

امام جمعه موقت ورامین نکته دوم را خطاب به جوانان و دانش آموزان گفت: برای معلم و دبیر حرمت قائل شوید، در مراکز وتعلیم و تربیت با دوستان و رفقای سالم و مؤمن مرتبط شوید، شما جوانان وارثان خون های شهدا هستید، امروز مدرسه سنگر شماست و وظیفه شما ارتقای علم و دانش و پاسداری از خونهای مطهر شهداست، سعی کنید برای نظام اسلامی مجاهدت علمی کنید و عنصری مفید باشید.

وی نکته سوم را خطاب به خانواده ها ادامه داد: برای سرنوشت فرزندان خود دلسوز باشید، برای پیشرفت علمی آنان حرمت قائل شوید، خانه خود را مرکز لهو و لعب قرار ندهید، در عربستان که مرکز وهابیت است در تمام ماشین های آنان صدای قرآن به گوش می رسد اما در این کشور شیعه چطور؟ روح فرزندان را آلوده نکنید، با مسئولان مدرسه هماهنگ باشید، هماهنگی خانواده و مدرسه می تواند آینده روشن فرزندان را تضمین کند.

تأسف آور است با وجود پیشرفت های هسته ای و فضایی، کیف روی دوش فرزندان ما را چین تولید کند

وی سپس به نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری اشاره و عنوان کرد: مقام معظم رهبری سال جاری را سال "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نامگذاری کردند و فرمودند اجناس خارجی را خریداری نکنید؛ وقتی مرحوم میرزای شیرازی آن فتوای تاریخی را دادند حتی همسر ناصرالدین شاه برای وی قلیان نیاورد.

حجت الاسلام محمودی سپس خطاب به مدیران کشور گفت: به دنبال ارتقای کیفیت تولید داخل باشید، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی، تأسف آور است بچه های مدرسه ای ما از همان دوران کودکی کیف چینی بخرند، دفتر نقاشی چینی و لباس خارجی بخرند، مگر مسئولان ادعای ولایتمداری ندارند؟ آن وقت معلوم است عکس های روی کیف چینی چیست، بچه های ما با همان عکس و عروسک خو می گیرند.

وی اضافه کرد: در بازارهای ما علائم شیطان پرستی و یهود روی تولیدات چینی به چشم می خورد، خب اینها را تجار وارد می کنند و آن هم با نظارت مراجع کشور، این خیانت است، ما در عرصه هوا و فضا و سلول های بنیادی و عرصه هسته ای مدعی هستیم، تأسف آور است کیف روی دوش فرزندان ما را چین تولید کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران سپس با اشاره به پنجم ذی القعده و روز احترام به امامزادگان واجب التعظیم اظهار داشت: شهرستان ما از موهبتی برخوردار است که در هر گوشه و کنار آن فرزندی از فرزندان پیامبر(ص) مدفون است، باید طبق فرمایشات مقام معظم رهبری این امامزادگان در هر روستا و منطقه به پایگاه فرهنگی تبدیل شوند اما متأسفانه برخی از امامزاده ها تبدیل به مرکز قبر فروشی با قیمت نجومی شده است و دفن در فضای کم و ناسالم صورت می گیرد.

وی افزود: کار متولیان امامزاده ها فقط قبر فروشی نیست، باید امامزاده با هدایت متولی آن، مرکز فرهنگی و مشعل هدایت جامعه شود.