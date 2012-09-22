حجت الاسلام احمد بهروسی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مراسم بزرگداشت امام‌زادگان شهرستان دیر خبر داد و اظهار داشت: این اقدام در راستای لبیک به فرامین مقام معظم رهبری در خصوص تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی و به منظور تکریم و بزرگداشت امامزادگان انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: همزمان با آغاز دهه کرامت، هیئت امنای امام زادگان ابوالقاسم دیر و شاهزاده محمد بردخون کهنه با همکاری اوقاف و امور خیریه شهرستان دیر در مهرماه اقدام به برگزاری مراسم بزرگداشت و کنگره امام زادگان می‌کنند.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان‌های کنگان و دیر اضافه کرد: مردمان کشور ایران اسلامی در طول تاریخ از شیفتگان ائمه اطهار (ع) بوده و ارادت خاصی به این ستارگان درخشان دارند، آنها معتقدند که امامزادگان نیز از نوادگان ائمه اطهار (ع) و یا از بزرگان دین مبین اسلام است.

حجت‌الاسلام بهروسی ادامه داد: در این راستا آرامگاه این بزرگواران مأمن و آرامی برای حضور زائران شده تا آنها بتوانند در این اماکن مقدس به راز و نیاز با معبود و خالق خود بپردازند.

وی اضافه کرد: بزرگداشت امام زاده ابوالقاسم دیر روز پنجشنبه ششم مهر ساعت 16 و بزرگداشت امام زاده محمد بردخون کهنه روز جمعه هفتم مهرساعت 10 برگزار می‌شود.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان‌های کنگان و دیر ادامه داد: برگزاری مراسمات بزرگداشت امام‌زادگان نقش بسیار مهمی در معرفی این امام‌زاده‌ها در بین مردم دارد و ما نیز همه تلاش خود را برای برگزاری هر چه باشکوه تر این مراسمات به کار خواهیم گرفت تا زمینه معرفی بیشتر امام‌زادگان را فراهم سازیم.