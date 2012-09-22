بسیج دانش آموزی در خط مقدم مقابله با جنگ نرم است

محسن برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همایش شورای هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش آموزی مناطق استان تهران طی چند روز اخیر با حضور مسئولان مربوطه سپاه و آموزش و پرورش سطح استان تهران برگزار شد تا برنامه هایی را در سال تحصیلی جدید برای دانش آموزان داشته باشیم که مهم ترین این برنامه ها تشکیل حلقه های صاحین و اردوهای راهیان نور بود.

وی با اشاره به تشکیل حلقه های صاحین و اردوهای راهیان نور ادامه داد: قدم محکمی برای برگزاری این دو برنامه در سطح مدارس مناطق برداشته شده و گسترش بسیج دانش آموزی در سطح استان تهران در وضعیت مناسبی قرار دارد و هم اکنون ما در اغلب مدارس بسیج دانش آموزی را داریم و امسال در تلاشیم که در مدارس ابتدایی نیز بسیج دانش آموزی را افتتاح کرده تا در همه مدارس بسیج مستقر باشد.

درصد بالایی از دانش آموزان استان تهران بسیجی هستند

مسئول بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران تأکید کرد: درصد بالایی از دانش آموزان استان تهران بسیجی هستند که امیدواریم با جذب دانش آموزان در بسیج و اجرای برنامه های معنوی و تربیتی ارتقای معنوی را در سطح دانش آموزان داشته باشیم.

وی با بیان این که مهم ترین برنامه های ما برنامه های تربیتی است، گفت: موضوع "حلقه های صالحین" یکی از موضوعات تربیتی و سرفصل برنامه های ما است.

برزگر بیان کرد: در بخش های مختلف، برنامه های هنری، ورزشی و فعالیت های متعددی در طول سال اجرا می شود و در مناسبت های مختلف، مسابقات فرهنگی، برنامه های آموزشی و اردوهای متعددی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به حلقه های صالحین تأکید کرد: برنامه صالحین و اردوی راهیان نور جزو برنامه های اساسی ما بوده که در زمینه فرهنگی و تربیتی مسئله ای مهم است.

تربیت نسل امروز، آینده جامعه را رقم می زند

وی یادآور شد: تربیت نسل امروز، آینده جامعه را رقم می زند و اگر هم اکنون بخواهیم انسان هایی قوی در برابر دشمنان تربیت کرده و کسانی که در آینده کشور نقش اساسی داشته باشند، باید در زمینه اجرای برنامه های علمی فعالیت کنیم که در رأس آن موضوع تقویت علمی دانش آموزان بسیجی است.

برزگر با اشاره به وضعیت علمی دانش آموزان بیان کرد: ما برای این که دانش آموزان خوبی در زمینه علمی، عقیدتی و مسائل تربیتی داشته باشیم باید از ویژگی های خوبی برخوردار بوده تا بتوانند در آینده کشور نقش خوبی داشته باشند و باید آن ها را از امروز تربیت کنیم.

مسئول بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران در پایان افزود: امروز با توجه به این که دشمن جنگ نرم را شروع کرده، خط مقدم مقابله با این جنگ بسیج دانش آموزی است و همه کسانی که در این عرصه فعالیت می کنند، باید به خوبی ایفای نقش کرده و از وظایف خود مطلع باشند تا بتوانند در مقابل ترفندهای دشمن مقاومت کنند.