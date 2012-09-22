به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کرمانشاه، مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره موسیقی مقاومت شب گذشته با حضور حمید شاه‌آبادی؛ معاون هنری وزیر ارشاد، سید محمد میرزمانی؛ مدیرکل دفتر موسیقی ارشاد، حجت الاسلام آفتابی؛ مدیر اداره کل ارشاد کرمانشاه، محمد گلریز؛ دبیر جشنواره، علی ترابی؛ مدیر اجرایی جشنواره و مدیرعامل انجمن موسیقی ایران در تالار انتظار کرمانشاه برگزار شد.

در ابتدای این مراسم آفتابی مدیر اداره کل ارشاد کرمانشاه به روند برگزاری این دوره از جشنواره و هنرمندان شرکت کننده و نیز تاثیر جشنواره مقاومت میان گروههای موسیقی استان اشاره کرده است.

بعد از صحبت‌های آفتابی گروه موسیقی سوز و ساز به خوانندگی مهدی نظری به روی صحنه آمدند و تصنیف چشم بیمار، محرم راز، رنگ بیات ترک و یک ساز و آواز را اجرا کردند.

در ادامه این برنامه حمید شاه‌آبادی معاون هنری ارشاد گفت: امیدوارم چهارمین جشنواره موسیقی مقاومت رضایت شما را تامین کرده باشد و قدم جدی را به سمت موسیقی مقاومت پیش برده باشیم. از تمام کسانی که در این پدیده بزرگ هنری نقش داشته اند قدردانی می کنم.

معاون هنری وزیر ارشاد در ادامه سخنانش مطرح کرد: مفهوم مقاومت، مفهوم بزرگی است و افتخارات بزرگی در دوران دفاع مقدس انجام شده که ما آن وقایع را اوج مقاومت می دانیم و بنابراین هنرهایی را که با مفهوم مقاومت عجین شده است را معرفی می کنیم.

وی افزود: برای اینکه ادعا کنیم جشنواره پنجم بسیار پربار فرا می رسد باید درنظر داشته باشیم که آسیب شناسی این گونه موسیقی یکی از مهمترین دغدغه هاست و نباید اجازه دهیم موسیقی مقاومت دچار کاستی و انحرافات شود.

شاه‌آبادی با اشاره به این نکته که جشنواره موسیقی مقاومت فرصت تحلیل این موسیقی را می دهد، توضیح داد: در دفاع مقدس اوج موسیقی مقاومت را تجربه کردیم ، موسیقی در آن دوره بازتاب فراوانی داشت اولین ویژگی آن حال و هوای دفاع و جنگ بود که هر روز در گوشه و کنار کشور شهیدی بر دوش حمل می شد بنابراین هنرمندان ما متاثر از این حال و هوا آثاری را خلق کردند که با شنیدن آن گویی قطعه ای از آن زمان را برایمان جاودانه می دانند.

وی ادامه داد: تجربه آن لحظه خاطره ها را برای ما زنده می کند و باعث حیات مجدد آن لحظه های ناب می شود بنابراین حال و هوای دفاع مقدس یک ضلع از این ویژگی ها را تشکیل می دهد.

معاون هنری ارشاد هنرمندان را ویژگی بعدی تاثیر گذار بودن موسیقی مقاومت در دوران دفاع مقدس دانست و افزود: هنرمندان با آلات موسیقی در جبهه جنگ حضور پیدا کرده و در آن صحنه ها می نواختند .فراموش نکنیم چنین موسیقی هایی را که با معنویت و ابدیت پیوند خورده اند در واقع رکن دوم موسیقی مقاومت را هنرمندان تشکیل می‌دادند.

شاه‌آبادی در بخش دیگری از سخنانش گفت: امروز وقتی به موضوع مقاومت نگاه می کنیم، متوجه می شویم که این حوزه نیازمند نگاه نو و دقیق تری است. مرکز موسیقی صدا و سیما و دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نگاه خاصی به این جشنواره دارند و اگر میخواهیم این جشنواره به این 5 روز ختم نشود، باید بررسی کنیم تا متوجه شویم که در زمان های دیگر چگونه می توان قطعات فاخری در این زمینه خلق کرد.

وی با تاکید بر این نکته که در راستای این جشنواره باید جلساتی برای آسیب شناسی داشته باشیم اظهار کرد:باید فرصت های این چنینی را برای هنرمندان به وجودآوریم تا آنها هم بتوانند هنر خود را عرضه کنند و امروز که به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) هتاکی شده است بزرگترین لحظه نبرد پیش روی ماست. بنابراین جا دارد با خلق آثار موسیقیایی این چنینی پا به این عرصه ها بگذاریم.

شاه‌آبادی تاکید کرد : آثاری که در عرصه موسیقی مقاومت خلق می شوند نیازمند یک همکاری همه جانبه هستند که این موسیقی را در قله قرار می دهد. اگر دقت کنید در گذشته تمام موسیقی ها حرفی برای گفتن داشتند اما امروز فقط با لفظ بازی می کنیم .کسانی که عزم شان راسخ است و می خواهند تدبیری جدی داشته باشند باید برای احیا موسیقی مقاومت در کشور تلاش کنند تا موسیقی که پیام آور ارزشها بود و زنگ بیداری را در دلها می نواخت برنامه ریزی کنند و تدبیری داشته باشند تا در جهان امروز که زبان مقاومت زبان توده هاست از ابزار هنر برای تحقق مقاومت مبتنی بر ارزش‌ها بهره بگیریم.

در بخش دیگری از این مراسم غلامعلی پورعطایی نوازنده دوتار خراسان بخشی از موسیقی تربت جام را نواخت و سپس نماهنگی از هنرمندان فعال در عرصه مقاومت پخش و با حضور شاه‌آبادی، میرزمانی، گلریز ، آفتابی و معاون استاندار از مقام هنری مهرداد اوستا ، احمد عزیزی، حسین اسرافیلی ،مهدی نظری، کامبیز روشن روان ، مجید انتظامی و محسن طاهری تجلیل شد.

در ادامه مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره موسیقی مقاومت، محمد گلریز دبیر این دوره با قرائت بیانات مقام معظم رهبری دردیدار با اصحاب فرهنگ و هنر در سال 80 در سخنانی مطرح کرد: چهارمین ستاد جشنواره موسیقی مقاومت در تاریخ 4 اردیبهشت امسال شروع به کار کرد و طی جلسات متعدد با هدایت معاون محترم امور هنری ، مرکز موسیقی و ... تصمیماتی به اجرا درآمد .تجدید میثاق با بنیانگذار انقلاب اسلامی و حاضر شدن در مرقد مطهر ایشان و سایر شهدای عرصه هنر بویژه شهید آوینی و قطعه هنرمندان نیز برگزار شد.

گلریز در ادامه به روند برگزاری این دوره اشاره کرد و گفت: در تاریخ 28 تا 31 شهریورماه 12 گروه سنتی و محلی که از بین بیش از 50 گروه به تایید هیات انتخاب برگزیده شده بودند به اجرای برنامه پرداختند که ضمن قدردانی از این میان به گروههای برتر جوایز نفیسی اهدا می شود.

وی در پایان صحبتهای خود خاطر نشان کرد: امیدوارم با حمایت مسئولان عزیز از گروههای منتخب جهت احیای موسیقی مقاومت ، دفاع مقدس و تداوم آن استفاده شود.

پس از اجرای گروه موسیقی خیام به سرپرستی سامان یزدانی پور ، برگزیدگان چهارمین جشنواره موسیقی معرفی شدند.

هیات داوران در بخش گروه نوازی کلاسیک ایرانی گروه بیداد به سرپرستی مسعود معزی از کرمانشاه را حائز رتبه سوم، گروه ردیف به سرپرستی محمد صانعی از کاشان را حائز رتبه دوم و گروه خیام به سرپرستی سامان یزدانی پور از کرمانشاه حائز رتبه اول دانستند.

سامان یزدانی پور در این بخش به عنوان بهترین آهنگساز معرفی شد ، رضا ریزه وندی از کرمانشاه و دانیال معمارنژاد از کاشان به صورت مشترک عنوان بهترین خواننده را دریافت کردند.

در بخش گروه نوازی موسیقی نواحی گروه نینوا از سوسنگرد و گروه بیدل دهلوی به سرپرستی غلامعلی پورعطایی مشترکا سوم شدند.

عاشیق های دده قورقورد به سرپرستی کوثرعلی شهبازی از تهران و گروه گلشن به سرپرستی حسن رضایی کاشمر مشترکا دوم شدند.

در این بخش هیات داوران گروه مقام چیلر به سرپرستی غفور امانیان و خوانندگی طواق سعادتی و گروه آنامیس از میناب مشترکا اول شدند.