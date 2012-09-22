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۱ مهر ۱۳۹۱، ۷:۴۸

قاسمپور:

اعتراض علیه قاسمپور تنها یک بهانه است/ ادامه حاشیه ها در کرمان

اعتراض علیه قاسمپور تنها یک بهانه است/ ادامه حاشیه ها در کرمان

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی مس کرمان گفت: همانند سایر بازی هایمان سعی کردیم بهترین نمایش را داشته باشیم ولی بازهم موقعیت های گل زیادی از دست دادیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم قاسمپور جمعه شب پس از پیروزی تیمش برابر ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه امام علی (ع) کرمان در جمع خبرنگاران گفت: ما بازهم موقعیت های عالی مثل تک به تک و پنالتی را از دست دادیم و من اصلا از این مسئله راضی نیستم.

وی ادامه داد: هرچند مهاجمان ما بازیکنان حریف را خسته کردند اما فکر می کنم برخی از آن ها به علت مصدومیت های قبلی در شرایط بازی نبودند.

قاسمپور افزود: ما گل های بسیار سختی می زنیم ولی راحت ترین موقعیت ها را از دست می دهیم و این نکته جالبی نیست.

سرمربی مس کرمان در رابطه با تغییرات مدیریتی باشگاه گفت: به نظر من مدیریت قبلی عملکرد خوبی نداشت و امیدواریم که مدیر جدید مشکلات را حل کند.

وی ادامه داد: یک مدیر باشگاه لزوما نباید سابقه ورزشی داشته باشد و همه دیدند که در فدراسیون فوتبال ایران هم فردی همانند صفایی فراهانی که سابقه ورزشی نداشت بهتر از سایرین مدیریت کرد.

قاسمپور در رابطه با غیبت رضا عنایتی نیز گفت: هرچند من قبل از بازی اعلام کردم که مصدوم نداریم اما در واقع دو مصدوم داشتیم که عنایتی و گودرزی بودند اما نخواستیم که آن را اعلام کنیم و عنایتی به دلیل مصدومیت در لیست ما نبود.

وی در رابطه با اتفاقات پایان بازی و درگیری بازیکنان مس با تماشاگران نیز گفت: برای همه ما سوال است که چرا باید چنین اتفاقی در شب پیروزی ما رخ دهد؟! به نظر من اعتراض به قاسمپور تنها یک بهانه است و برخی در کرمان دوست ندارند که مس برنده باشد.

سرمربی مس در رابطه با تغییر مکان بازی مس با راه آهن به کرمان نیز گفت: ما یکبار اعلام کردیم که  در کرمان این بازی را نخواهیم کرد اما در نهایت مدیریت باشگاه در این باره تصمیم می گیرد و اگر مجبور باشیم بازی می کنیم.

وی یادآور شد: اما فراموش نکنید که فدراسیون نباید ما را مجبور به این کار کند چراکه این اجبار نوعی دیکتاتوری می شود.

کد مطلب 1701627

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