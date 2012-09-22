  1. دانشگاه و فناوری
۱ مهر ۱۳۹۱، ۸:۴۹

ثبت ابداع در آمریکا/

ابداع نانو پوششی برای ترمیم زخم توسط محققان کشور

ابداع نانو پوششی برای ترمیم زخم توسط محققان کشور

پژوهشگران مرکز تحقیقات نانوفناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران کشور موفق به ابداع یک نانو پوشش‌ پوستی برای ترمیم زخم شدند که این نوآوری در اداره ثبت اختراعات آمریکا به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این دارو یک پوشش دهنده پوستی شامل نانوذرات پکتین حاوی مواد فعال ترمیم کننده زخم و همچنین مواد آنتی ‌باکتریال است. این پوشش دهنده زخم از پلیمرهایی با بار مثبت یا منفی تشکیل شده است که سطح زخم را پوشانده و از آن محافظت می کند.

آزاد سازی مواد فعال ترمیم کننده زخم و مواد ضد میکروبی از نانو ذرات به صورت کنترل شده صورت می گیرد و باعث تسریع در بهبود زخم می شود.

در این پروژه تحقیقاتی روشی بسیار ساده برای تهیه نانو ذرات پکتین حاوی مواد فعال ترمیم کننده زخم به کار گرفته شده است. این روش بر خلاف برخی روشهای تهیه نانو ذرات بدون استفاده از حلالهای آلی، نانو ذراتی با اندازه مناسب تهیه می کند.
 
استفاده از این محصول بسیار راحت بوده و حتی می تواند توسط خود بیمار نیز مورد استفاده قرار گیرد از این رو منجر به کاهش هزینه های پرستاری و بستری بیمار می شود.
 
این نوآوری در اداره ثبت اختراع آمریکا به ثبت رسیده است.
کد مطلب 1701647

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