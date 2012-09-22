  1. بین الملل
۱ مهر ۱۳۹۱، ۸:۳۷

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به شرح زیر است.

خاورمیانه
- ایهود آزولای نماینده رژیم صهیونیستی در آژانس بدون اشاره به سلاح های هسته ای این رژیم در واکنش به نطق نماینده کشورمان ادعا کرد: مهمترین تهدید برای معاهده ان.پی.تی کشورهایی هستند که تحت پوشش عضویت در این معاهده به دنبال دستیابی به سلاح هسته ای می باشند.

- حمله لیبیایی‌های خشمگین به ساختمان انصار الشریعه.

- تظاهرات در پاکستان همچنان در اعتراض به فیلم موهن ادامه دارد.

 - جو بایدن با نوری المالکی در مورد لزوم جلوگیری از ارسال اسلحه از طریق قلمرو زمینی-هوایی عراق به سوریه گفتگو کرد.

- عراق اعلام کرد که این کشور به یک هواپیمای کره شمالی به مقصد سوریه اجازه عبور از حریم هوایی خود را نداده است.

 آمریکا
- حمله هکرهای ایرانی به بانک های آمریکایی.

روسیه
- روسیه اعلام کرد که تحویل یک ناو هواپیمابر به هند را برای مدت 5 ماه به تاخیر می اندازد.

- دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه از شیوه های ولادیمیر پوتین برای برخورد با رهبران تجاری کشور انتقاد کرد.

کد مطلب 1701653

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