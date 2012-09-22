کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی در گفتگو با مهر گفت: امسال، سال حمایت از تولید ملی است و بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفته با توجه به ضرورت حمایت از تولید، تجارت کشور به سمتی حرکت کند که تا جایی که امکان دارد، از واردات کالاهایی که مشابه تولید داخلی دارند، جلوگیری کند.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: البته هرگونه ممنوعیت یا محدودیت بر سر راه واردات برخی کالاها، حتما با لحاظ شدن شرایط تنظیم بازار نیز صورت می‌گیرد، چراکه به طور طبیعی باید یکسری از کالاها برای تامین مایحتاج روزانه مردم، وارد بازار شوند.

وی تصریح کرد: البته تا این لحظه ممنوعیتی در نظر گرفته نشده، اما کمیسیون ماده یک هم اکنون در حال بررسی این کالاها است، البته نگاه این کمیسیون همواره به حمایت از تولید داخلی بوده است.

کرمانشاهی در پاسخ به این سئوال که نتایج نظرسنجی از تجار و بازرگانان برای اصلاح اولویت‌های کالایی به کجا انجامید، گفت: آنچه که تاکنون به جمع‌بندی رسیده‌ایم، این است که اولویت‌های کالایی توانسته رضایت تجار را فراهم سازد و به اعتقاد آنها، این کار اقدام مثبتی بوده است.

وی اظهار داشت: اولویت‌های 3 تا 5 هم که تا پیش از این، دولت تعهدی در قبال آنها نداشت، هم اکنون از بانک مرکزی به نرخ 2 درصد کمتر از قیمت بازار آزاد، ارز دریافت می‌کند که بر این اساس بانک مرکزی به صورت روزانه نرخ جدید را اعلام می‌کند.