  1. اقتصاد
۱ مهر ۱۳۹۱، ۹:۲۴

کرمانشاهی به مهر خبرداد:

احتمال توقف واردات برخی کالاها/ قیمت ارز روزانه اعلام می‌شود

احتمال توقف واردات برخی کالاها/ قیمت ارز روزانه اعلام می‌شود

معاون ‌کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: با توجه به اجرای طرح جدید دولت در مورد فروش ارز به اولویت‌های 3تا 5 به قیمت 2درصد زیر نرخ هر روز بازار گفت: ممکن است از واردات برخی از کالاها با توجه به شرایط فعلی جلوگیری شود.

کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی در گفتگو با مهر گفت: امسال، سال حمایت از تولید ملی است و بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفته با توجه به ضرورت حمایت از تولید، تجارت کشور به سمتی حرکت کند که تا جایی که امکان دارد، از واردات کالاهایی که مشابه تولید داخلی دارند، جلوگیری کند.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: البته هرگونه ممنوعیت یا محدودیت بر سر راه واردات برخی کالاها، حتما با لحاظ شدن شرایط تنظیم بازار نیز صورت می‌گیرد، چراکه به طور طبیعی باید یکسری از کالاها برای تامین مایحتاج روزانه مردم، وارد بازار شوند.

وی تصریح کرد: البته تا این لحظه ممنوعیتی در نظر گرفته نشده، اما کمیسیون ماده یک هم اکنون در حال بررسی این کالاها است، البته نگاه این کمیسیون همواره به حمایت از تولید داخلی بوده است.

کرمانشاهی در پاسخ به این سئوال که نتایج نظرسنجی از تجار و بازرگانان برای اصلاح اولویت‌های کالایی به کجا انجامید، گفت: آنچه که تاکنون به جمع‌بندی رسیده‌ایم، این است که اولویت‌های کالایی توانسته رضایت تجار را فراهم سازد و به اعتقاد آنها، این کار اقدام مثبتی بوده است.

وی اظهار داشت: اولویت‌های 3 تا 5 هم که تا پیش از این، دولت تعهدی در قبال آنها نداشت، هم اکنون از بانک مرکزی به نرخ 2 درصد کمتر از قیمت بازار آزاد، ارز دریافت می‌کند که بر این اساس بانک مرکزی به صورت روزانه نرخ جدید را اعلام می‌کند.

به گزارش مهر، اولویت اول شامل کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی، اولویت دوم شامل کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمی‌شود، اولویت سوم شامل حیوانات زنده، بذور، گاو شیری، جوجه یک روزه، جوجه یک روزه تخم‌گذار، جوجه اجداد، تخم مرغ SPF برای تهیه واکسن، کود، دانه کتان و سموم، اولویت چهارم شامل کالاهایی نظیر کائوچو، لاستیک کامیون، پنبه، الیاف مصنوعی، آلیاژ‌ها، قطعات منفصله، ماشین‌آلات راهسازی و گرانول و اولویت پنجم شامل رزین‌ها، روان‌کننده‌ها،کربونات منیزیوم، سنگ منیزیوم، سنگ فلزات، زغال سنگ، گازهای کمیاب، سولفات‌ها، ماشین‌آلات چاپ و تراکتور است.

همچنین اولویت ششم شامل کالاهایی نظیر نشاسته، روغن زیتون، روغن جلا، لاکتوز، کلوکوز، کربونات‌ها، میلگرد، ماشین‌آلات راهسازی، روغن‌های صنعتی، اولویت هفتم شامل توتون، تنباکو، اتصالات زانویی، دوربین عکاسی، اولویت هشتم شامل انواع عصاره‌ها، لامپ‌ها، ریش‌تراش‌ها، ماشین‌الات خاکبرداری، یخچال‌فریزر، لاستیک سواری، ماشین رختشویی، ماشین ظرفشویی، اولویت نهم شامل تخم پرندگان، ادویه‌جات، کاغذ سیگار و کالاهایی از این دست و اولویت دهم شامل سایر حیوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، خودروی سواری، سیگار برگ، کیف، چمدان، لباس است.

درحال حاضر بانک مرکزی به اولویت‌های اول و دوم واردات کالا ارز با نرخ مرجع - 1226 تومان- می‌دهد.

کد مطلب 1701669

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