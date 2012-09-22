مدارس تیروکمان آرش و آذر مجددا راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که فعالیت مدارس تیراندازی با کمان آرش و آذر از حدود دو ماه پیش توسط محمدعلی شجاعی، سرپرست فدراسیون تیراندازی با کمان لغو شده بود، کریم صفایی از بازگشایی دوباره این مدارس خبر داد و گفت: با همکاری کیومرث هاشمی، معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش، این رشته ورزشی در مدراس سما مجددا آغاز به کار کرده است.

محمد علی شجاعی، سرپرست فدراسیون تیراندازی با کمان حدود دو ماه پیش اعلام کرده بود که فدراسیون قصد تعطیلی این مدارس را ندارد و تعهدات خود را در رابطه با آموزش تیروکمان انجام می‌دهد اما در خصوص بحث تحصیل مسئولیت با آموزش و پرورش است و چنین امری باید در یک محیط آموزشی انجام شود. بعد از این صحبت مدارس آرش و آذر تعطیل و فقط آموزش تیراندازی با کمان در آن صورت گرفت.