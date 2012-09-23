اجرای حکم گرداننده سایت مستهجن در هاله ابهام/ احتمال لغو اعدام با توبه

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روزهای سال 87 سپاه پاسداران و دستگاه قضائی از انهدام سایتهای غیراخلاقی فارسی زبان و دستگیری عوامل اصلی این سایتها خبر دادند..

یکی از این مجرمان، شخصی به نام "سعید ملک پور" با نام مستعار "سیاوش حسین خانی" گرداننده یکی از بزرگترین و مشهورترین سایتهای پورنو فارسی به نام "آویزون" و حامی چندین سایت مستهجن معروف دیگر بود. که در خارج از کشور زندگی می کرد و در مهرماه 1387 بازداشت شد.



سعید ملک پور پس از طی مراحل قانونی در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اهانت به مقدسات و اصول و ارزشهای دینی، توهین و فحاشی به معصومین (ع) و اعتقادات اسلامی، گردآوری و انتشار محتوای ضداخلاقی و ضددینی خارجی، گردآوری، تولید و انتشار محتوای ضداخلاقی و ضددینی ایرانی (به زبان فارسی)، آموزش مسائل غیراخلاقی و غیررسمی، تولید و انتشار محتوای روابط نامتعارف جنسی مانند روابط جنسی با محارم، ضربدری، همجنسگرایی، فتیشیسم و...، تحریک جوانان در مسائل جنسی و عضوگیری از آنان برای ایجاد گروه های اینترنتی، تهیه و انتشار تصاویر تجاوز به عنف و زورگیری از دختران و بانوان ایرانی و انتشار تصاویر برهنه دختران و بانوان ایرانی از طریق دوربین مخفی و هک وب کم از سوی قاضی مقیسه محاکمه و به اعدام محکوم شد.



پس از انتشار صدورخبر حکم اعدام برای سعید ملک پوررسانه های بیگانه مانند بی بی سی فارسی، شبکه های فیس بوکی و دولتمردان کانادایی بازداشت این متهم را غیرقانونی و مخالف اصل حقوق بشر اعلام کرده و جریان رسانه ای وسیعی به راه انداختند تاجائیکه پای خانم "ف –الف "همسر سعید ملک پور هم در مصاحبه های تلویزیونی رسانه های غربی و ضد ایرانی باز شد. همسر این متهم حتی با نخست وزیر کانادا هم دیدار داشت و از وی درخواست کرد سعید ملک پور را به عنوان یک شهروند کانادایی از زندانهای ایران رها کند.



متهم این پرونده در اعترافات خود اعلام کرده است: یکی از روشهایی که برای تولید تصاویر مستهجن و هرزه نگاری استفاده می کردیم این بود که وب کم افراد را با یکسری نرم افزارهایی که از کانادا یا انگلیس خریداری کردیم، هک می کردیم. وب کم می تواند چیزهایی که در اتاق خواب است را نشان دهد. وقتی ما وب کم را هک می کردیم طرف فکر می کرد کامپیوترش خاموش است، ولی وب کمش روشن می ماند یا ما روشن می کردیم و می توانستیم خیلی چیزها را ببینیم. خیلی چیزهای مستهجن یا چیزهایی که مربوط به حریم خصوصی افراد بود، این طوری در می آوردیم و روی سایت قرار می دادیم... بعد از اشاعه مرحله مستهجن نگاری و هرزه نگاری گفتیم بیاییم، اعتقادات مذهبی را تمسخر کنیم. مراسم مذهبی و شمایل مذهبی بود که عکسهای مستهجن روی آنها قرار می دادیم و حتی در نوشتار، مراسم مذهبی را مسخره می کردیم و هدف نیز، ضربه زدن به اعتقادات مذهبی و دین مردم به خصوص جوانان بود. وقتی اعتقادات مذهبی یک جوان از بین برود، برای خیلی کارهای دیگر آماده می شود. نکته قابل تامل اینجاست که خود متهم در مورد اعمال خودش می گوید: اگر از بیرون بخواهم به سعید ملک پور یا سیاوش حسین خانی نگاه کنم هیچ رحمی نمی کنم. می گویم مفسد فی الارض است و باید اعدام شود.



نیمه خردادماه حکم اعدام این متهم و از سوی دادگاه انقلاب برای تائید به دیوانعالی ارائه شد ولی قضات دیوان عالی کشور حکم اعدام را لغو کردند. که علت آن نقص تحقیقات و لزوم مواجهه وی با بعضی از مرتبطان با سایتهای مستهجن بود و پرونده دوباره به دادگاه انقلاب بازگشت.



قاضی مقیسه پس از بررسی مجدد پرونده و رفع نقایض حکم اعدام را دوباره صادر و پرونده را برای تائید به دیوانعالی ارسال کرد تا اینکه پس از مدت هزار روز محمد علی عارفی مدیر روابط عمومی دیوانعالی کشور نهم بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد: حکم اعدام سعید ملک پور رفع نقایص شده و حکم اعدام به تائید و ابرام دادنامه صادر شده از سوی دادگاه انقلاب رسیده است

حال نزدیک به هشت ماه از تائید حکم اعدام سعید ملک پور می گذرد و اجرای حکم او در هاله ای از ابهام قرار دارد. این درحالی است که برخی منابع خبری از توقف اجرای حکم اعدام وی به دلیل توبه سعید ملک پور از کارهایش خبر می دهند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای – دادستان کل کشور نیز – در پاسخ به این پرسش مهر، بدون اشاره به پرونده ملک پور گفت : اگر این افراد قبل از صدور حکم توبه کنند، کار برایشان راحت تر خواهد بود اما در برخی از موارد نیز شاهد هستیم پس از قطعیت حکم مجازات به دلیل توبه واقعی محکوم علیه حکم او با تخفیف روبرو شده است.