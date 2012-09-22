چرایی غیبت عربستان در نشست قاهره/سعودی نگران بازیابی نقش تاریخی مصر

"حسن شمشادی" در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: علت اینکه عربستان درنشست چهارجانبه در باره حل مسئله سوریه در قاهره شرکت نکرد این بود که این ابتکار از سوی مصر ارائه شده بود و سعودی ها بیم از آن دارند که بار دیگر مصر پس از دوران مبارک به آن نقش دیرینه خود در حوزه تاثیر گذاری بر تحولات منطقه ای، باز گردند.

وی افزود :عربستانی ها بیم از آن داشته و دارند که برگزاری چنین نشستهایی منجر به یافتن راه حلی سیاسی برای سوریه شود. سعودی ها به همراه آمریکایی ها تاکنون تمام راهها برای گفتگو و مذاکره را رد کرده و خواهان سرنگونی دولت بشار اسد و نظام سیاسی سوریه هستند.

وی افزود: علت دیگری که عربستان در این نشست شرکت نکرد فشارهای آمریکا بود. در 18 ماه گذشته واشنگتن و ریاض هرگونه راه حل سیاسی برای حل بحران در سوریه را منتفی دانسته و تلاش داشتند تا با این اقدام تلاشهای اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد را که در مسیر یافتن راهی برای خروج از بحران بود ناکام بگذارند.



شمشادی گفت : در چند مدت گذشته کارشناسان و کشورهای زیادی خواستار راه حل غیر نظامی شده اند و همین اواخر ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلیس نیز سخن از یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه به میان آورد.



این کارشناس در پاسخ به این پرسش مهر که آیا این اظهارات از سوی ویلیام هیگ نخستین نشانه ها در رابطه با اختلافات در جبهه غرب و بلوک هوادار اقدام نظامی به شمار می رود یا اظهاراتی تاکتیکی است، اظهار داشت : به نظرمی رسد این اظهارات با تایید ضمنی آمریکا مطرح می شود، زیرا آمریکایی ها این روزها با مقاومتهای بسیاری روبرو هستند و در عین حال نمی خواهند آن هیمنه و هیبت خود که مخالف هرگونه راه حل سیاسی بودند بشکند. انگلیس در این زمینه جلودار شد و این می تواند نشان از تغییرات تدریجی در موضع آمریکا نیز باشد. زیرا که تغییر موضع پس از 18 و 19 ماه مخالفت با راه حل سیاسی برای هیمنه سیاسی آمریکا بسیار سخت است و به نظر می رسد بلوک غرب هم به رویکردهای که ایران، چین، و روسیه آن را پیشنهاد می دادند تمایل نشان می دهد.



این کارشناس در باره تناقض در سیاستهای آمریکا با منافع این کشور در زمینه مقابله با افراطیون القاعده و سلفی ها تصریح کرد: درباره حمایت از گروههای تندرو، تروریست در خاورمیانه در بین سیاستمداران آمریکایی دو رویکرد وجود دارد. زمانی آمریکا در افغانستان با طالبان و القاعده می جنگید، اما امروز در سوریه از آنها حمایت می کند.



شمشادی به این دو نگاه درآمریکا اشاره می‌کند و می گوید: برخی از سیاستمداران آمریکا معتقدند که حمایت از گروههای افراطی می تواند خطراتی را برای منافع این کشور به وجود آورد، اما نگاه دومی هم وجود دارد که معتقدند برای حمایت از اهداف بزرگتری از جمله سقوط بشار اسد و از بین بردن "محور مقاومت" آمریکا نیاز به همکاری و حمایت از این تروریستها دارد.