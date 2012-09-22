رضایی: واقعا قرار بود خداحافظی کنیم/"رادیو مهر" متولد شد

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دقایق از پخش شبکه‌ رادیویی تابستانه بود که گوینده برنامه اعلام کرد رضا رضایی مدیر این شبکه برای خداحافظی از مخاطبان به استودیو آمده است.

وی در پاسخ به اینکه آیا این رادیو فصلی ادامه پیدا می‌کند یا خیر؟ اظهار کرد: طبق آنچه به ما تکلیف شده این 98 روز مختص به تابستان را باید مدیریت می‌کردیم و اکنون زمان خداحافظی است. قول می‌دهیم همکاران رادیو در تابستان آینده با دست پر بیایند و همین تیم برنامه ساز شبکه رادیویی بهتری برای شما بسازند.

رضایی با اشاره به حجم تماس‌ها و پیامک‌ها از سوی مردم به برپایی جلسه‌ای با حضور معاون صدا خبر داد و افزود: به رسم امانت تمام تقاضاها و نکاتی که مردم ذکر کرده بودند را به آقای صوفی منتقل کردم و وی اکنون روی خط است تا درباره چگونگی ادامه کار رادیو فصلی توضیحاتی ارائه کنند.

در ادامه محمد حسین صوفی روی خط آمد و ضمن عرض خدا قوت به گردانندگان این شبکه رادیویی در توضیحاتی گفت: آب و هوای متنوع کشور ما یا آثار تاریخی و باستانی آن برای کسانی که به مسافرت علاقه دارند در رادیو تابستانه معرفی شد و بسیار برنامه‌های متنوع دیگری در تلاش‌ شبانه‌روزی تیم‌های برنامه ساز روی آنتن رفت. ما برای تأسیس این شبکه از داشته‌های خود استفاده کردیم و نیروی جدید به این منظور به رادیو تزریق نشد. بلکه اعتبارات موجود به کار گرفته شد و رادیو تابستانه‌‌ای شکل گرفت که از خاتمه آن با آغاز هفته دفاع مقدس خرسندم.

"رادیو مهر" می‌آید

وی افزود: با توجه به اینکه یکی از مسئولیت‌های رسانه پاسخگویی به مطالبات و درخواست‌های مخاطبان است، انشالله از فردا رادیو فصلی با نام "رادیو مهر" به کار خود ادامه خواهد داد و از 6 صبح رادیو مهر راه اندازی خواهد شد.

معاون صدا آشنایی به نیازها و ذائقه‌های مردم و انعطاف در برنامه‌سازی را یکی از حسن‌های رادیو تابستانه خواند و گفت: رادیو فصلی مهر نیز در پاییز مهرورزی دیگری را نمایش خواهد داد و همچنین محرم و عاشورا و تاسوعا را نیز خواهیم داشت و مهرورزی مردم در این ایام به سمع تمام هم میهنان خواهد رسید.

قرار بود از فردا آقای بوق پخش شود!

پس از این، ‌رضایی در ادامه با بیان اینکه واقعا قرار بوده امروز رادیو فصلی با مخاطبان خود خداحافظی کند، اظهار کرد: واقعا قرار بود ساعت 20 امشب رادیو تا تابستان سال آینده خاموش شود و همه چیز در جلسه ساعت 16 امروز تغییر پیدا کرد. در غیر این صورت قرار بود آقای بوق از فردا روی آنتن باشد و پخش سوت را داشته باشیم!

وی تصریح کرد: این از مزیت‌های رسانه است که در آن قادریم آنی تصمیم بگیریم. اما اکنون همزمان با هفته دفاع مقدس و دهه کرامت، میلاد امام رضا (ع)، به کارمان ادامه خواهیم داد. در برنامه‌های صبحگاهی شادی و نشاط را به مخاطبان منتقل می‌کنیم تا برای آغاز یک صبح و برنامه ریزی‌هایشان دل و دماغ داشته باشند و بعدازظهر فارغ از هیجان صبح آرام و منطقی به کارمان ادامه می‌دهیم. گزارش ترافیک نقاط مختلف کشور نیز یکی از آیتم‌های همیشگی ما است.

مدیر رادیو فصلی با اشاره به قابلیت دریافت این شبکه از پخش اینترنتی، پخش موبایل و گیرند‌ه‌های دیجیتال، ادامه داد: رادیو به صورت صوت محور به کار خود ادامه می‌دهد و درباره ادامه رادیو تصویری هنوز تصمیم نگرفته‌ایم.

رادیو مهر 10 تا 16 خاموش می‌شود

رضایی در پایان سخنان خود درباره ساعت پخش رادیو مهر گفت: این رادیو از 6 تا 10 صبح در بخش صبحگاهی روی آنتن می‌رود و 16 تا 20 نیز برنامه عصرگاهی را خواهیم داشت. در واقع این شبکه از ساعت 10 صبح تا 16 بعد از ظهر خاموش می‌شود.

رادیو مهر از صبح امروز ساعت 6 در موج 5/105 قابل دریافت است.