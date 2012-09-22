به گزارش خبرگزاری مهر، در روز شنبه اول مهر ماه دکتر بابک عالیخانی آشنایی با حکمت اشراق (تلویحات سهروردی) و حکمة المشرقیین (مشربهای فلسفی چین، هند و ایران باستان) را تدریس می کند.
در روز شنبه هشتم مهر دکتر علی رافعی شرح و تفسیر مثنوی (ادامه از ترمهای قبل) و دکتر عبدالحسین خسروپناه آشنایی با مباحث عرفان عملی را تدریس می کند.
دکتر یحیی بونو هم روز یکشنبه نهم مهر آشنایی با پژوهشهای شیعهشناسی و صدراشناسی به زبان فرانسوی و ادامه از ترمهای قبل را یک هفته در میان به بحث می گذارد. همچنین دکتر حسن میانداری در مورد نسبت اخلاق و زیستشناسی در فلسفه ارسطو بحث می کند.
در همین روز استاد غلامحسین رضانژاد الشواهد الربوبیة، ادامه از ترم قبل را تدریس می کند و دکتر شهین اعوانی هم روز یک شنبه شانزدهم مهر اخلاق نیکوماخوس را به بحث می کند. دکتر مجید حمیدزاده هم شرح منظومه حکیم سبزواری (ادامه از ترمهای قبل) را به بحث می گذارد.
دوشنبه دهم مهر ایمان شفیعبیک، آموزش زبان یونانی (دامه از ترم قبل) و دکتر اسدالله فلاحی هم منطق ربط را تدریس می کند. همچنین دکتر سیدامیر اکرمی هم فلسفه دین و دکتر مهدی محقق هم فلسفة اشراق با محوریت شرح حکمةالاشراق سهروردی از قطبالدین شیرازی را آموزش می دهد.
سهشنبه 11 مهر دکتر محمدجواد اسماعیلی تاریخ فلسفه اسلامی (با تأکید بر طبیعیات) و دکتر سیدمحمود یوسفثانی هم اشارات و تنبیهات (منطق) ادامه از ترمهای قبل و دکتر مزدک رجبی هم آموزش زبان لاتین را تدریس می کنند.
برنامه کلاس های دکتر غلامحسین ابراهیمیدینانی، دکتر سید مصطفی محققداماد، دکتر غلامرضا اعوانی و استاد منوچهر صدوقیسها هم متعاقباً اعلام میگردد.
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