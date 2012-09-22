جشنواره تئاتر استانی همدان امروز در نهاوند کلید می خورد

به گزارش خبرنگار مهر، جشنوارههای تئاتر استانی که حاصل شش ماه تلاش هنرمندان در همه استانهای کشور است، مهمترین رویداد تئاتر در استانها محسوب میشود.
اولین جشنواره استانی بیست و چهارمین دوره، در آذربایجان شرقی از 23 تا 26 شهریورماه برگزار شد و کرمان هم آخرین استانی است که از 15 تا 18 مهرماه میزبان برگزاری این جشنواره خواهد بود.
همچنین جشنواره تئاتر استانی همدان از امروز به میزبانی شهرستان نهاوند آغاز میشود و تا 4 مهرماه ادامه خواهد داشت.
20 اثر به دبیرخانه جشنواره تئاتر استانی همدان ارسال شده است
بر اساس اعلام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان 20 اثر از سراسر استان به دبیرخانه جشنواره تئاتر استانی همدان ارسال شده که23 تا 26 شهریورماه امسال مورد بازبینی هیئت داوران قرار گرفته و در نهایت هفت اثر برای حضور در جشنواره انتخاب شده است.
خسرو بیات در خصوص اهداف برگزاری این جشنواره گفت: ترویج فرهنگ اصیل ایرانی، رشد هنر تئاتر، ساماندهی اجراهای عمومی تئاتر در شهرستانها و شناسایی و رشد استعدادهای جوان استان از مهمترین اهداف برگزاری جشنوارههای تئاتر استانی است.
وی با اشاره به میزبانی شهرستان نهاوند برای برگزاری بیست و چهارمین دوره جشنواره تئاتر استانی عنوان کرد: سعی شده تا با برگزاری همایشها و جشنوارهها در شهرستانها تمرکز از مرکز استان همدان برداشته شود.
کارگاه آموزشی بازیگری نیز در حاشیه این جشنواره برگزار میشود
بیات با بیان اینکه بعد از اجرا، هر اثر نقد و بررسی میشود، ادامه داد: یک کارگاه آموزشی بازیگری نیز در حاشیه این جشنواره برگزار میشود.
کارشناس مرکز هنرهای نمایشی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان نیز پیرامون جشنواره تئاتر استانی اظهار داشت: فراخوان بیست و چهارمین جشنواره استانی تئاتر اسفندماه سال 90 منتشر شد و بر این اساس 20 اثر که اجراهای عمومی داشتهاند از سراسر استان برای حضور در این جشنواره اعلام آمادگی کردند.
حسین صفی با بیان اینکه بعد از بازبینی انجام شده توسط هیئت داوران در نهایت هفت اثر برای حضور در رقابتهای این دوره پذیرفته شدند، افزود: این آثار از امروز اول تا چهارم مهرماه در شهرستان نهاوند به روی صحنه میروند و سه داور تهرانی آنها را ارزیابی میکنند.
به گفته کارشناس مرکز هنرهای نمایشی اداره فرهنگ و ارشاد استان، محمود پاکنیت، محمد دشتگلی و فخر موسوی اعضای کمیته داوران بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استانی همدان را تشکیل میدهند.
سه اثر منتخب از استان همدان به جشنواره منطقهای تئاتر راه می یابد
صفی ادامه داد: در نهایت و بعد از اظهار نظر داوران، سه اثر منتخب از استان همدان به جشنواره منطقهای تئاتر راه یافته و بعد از آن نیز آثار منتخب در جشنواره تئاتر فجر رقابت خواهند کرد.
وی عنوان کرد: این جشنواره هر سال آبانماه برگزار میشد اما این دوره به دلیل فرا رسیدن ماههای محرم و صفر، زودتر برگزار میشود.
صفی درباره موضوعات و محور کارهای ارائه شده به جشنواره بیست و چهارم تئاتر استانی همدان بیان داشت: این جشنواره با موضوع آزاد برگزار میشود و محدودیت موضوع ندارد.
وی گفت: امسال نیز از مضامین گوناگون شامل دفاع مقدس، خانوادگی، مذهبی و اجتماعی کارهای نمایشی ارائه شده و جشنواره از گستردگی موضوع برخوردار است.
بخش پیشکسوتان به جشنواره استانی تئاتر افزوده شده است
صفی به بخش ویژه و جدید این دوره جشنواره تئاتر استانی نیز اشاره کرد و گفت: امسال بخش پیشکسوتان به جشنواره افزوده شده است تا قدیمیهای هنر تئاتر هم در بخش غیر رقابتی جشنواره حضور یابند و در کنار دیدن کارها، تجربههای خود را به گروههای نمایشی جوانتر ارائه کنند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نهاوند نیز با بیان اینکه سومین بار است که جشنواره تئاتر استانی همدان به میزبانی این شهرستان برگزار میشود، اظهار داشت: ارتقا بنیه و استعداد فرهنگی هنرمندان شهرستان و ایجاد شور و نشاط فرهنگی و اجتماعی در نهاوند مهمترین رهآورد این جشنواره برای شهرستان است.
میثم مرادی افزود: با تشکیل 10 کمیته فرهنگی و مساعدت مسئولان در حال حاضر فضای شهرستان برای برگزاری مطلوب این جشنواره کاملاً مهیاست.
نظر شما