بررسی تأثیر الگوی سینماتیکی بر راندمان مکانیکی در حرکت بیماران قطع نخاعی

کورش نخعی عضو هیأت علمی واحد اسلامشهر در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف اصلی خود را در این پژوهش، کمک به بیماران قطع نخاعی و افزایش ضریب امید به زندگی در بین آنان دانست و گفت:با توجه به اینکه بیماران قطع نخاعی بواسطه نشستن های طولانی مدت روی ویلچر، در معرض بیماریهای ثانویه ای مثل پوکی استخوان، زخم بستر و عفونت کلیوی و... قرار می گیرند، هدف نهایی از این تحقیق کمک کردن به این بیماران برای راه رفتن بر روی دوپا و افزایش ضریب امید به زندگی در ایشان است.

وی با اشاره به مشکلات ناگزیر بیماران قطع نخاعی ناچار به استفاده از ویلچر، گفت: با اینکه ویلچر یکی از رایج ترین وسایل کمکی برای حرکت کردن آن دسته از بیماران قطع نخاعی است که سطح آسیب دیدگی در آنان به گونه ای است که دست ها هنوز تحت کنترل مغز هستند، ولیکن راه رفتن بر روی دوپا، بسیاری از مشکلات فیزیولوژیکی و گاه کشنده این افراد مثل پوکی استخوان، زخم بستر، عفونت کلیه ها و ... را مرتفع می سازد.

عضو هیأت علمی واحد اسلامشهر یکی از مهمترین ابزار ابداعی جهت کمک به این بیماران برای راه رفتن بر روی دو پا را اورتزهای مکانیکی دانست و ادامه داد: اورتزهای مکانیکی سازه هایی شبیه به روبات های دوپا هستند که پاها و قسمتی از کمر فرد را در بر گرفته و با جلوگیری از خم شدن زانوها شرایطی را فراهم می آورند که شخص به کمک دو عدد عصا یا یک واکر می تواند بر روی پاهای خویش راه برود.

وی افزود: در این اورتزها تمام انرژی لازم برای راه رفتن، توسط اندام های فوقانی شخص بیمار تأمین می شود که در نتیجه، مصرف انرژی متابولیکی بالا، فشار بالای وارد بر اندام های فوقانی و سرعت حرکت پایین، از جمله مهمترین مشکلات این نوع اورتزها محسوب می شود.



نخعی شناسایی عوامل مؤثر سینماتیکی در الگوی حرکتی بر مصرف انرژی بیماران قطع نخاعی را هدف این تحقیق دانست و خاطرنشان کرد: برای این منظور ابتدا توسط یک سیستم آنالیز حرکتی از یک شخص در حال راه رفتن با اورتزARGO در حالی که به نقاط مختلف بدنش مارکرهای مادون قرمز متصل بود فیلم برداری شد؛ سپس یک مدل روباتیکی بر روی داده¬های آزمایشگاهی برازش شد.



وی افزود: پس از بررسی صحت این مدل معادلات دینامیکی حاکم بر آن به روش نیوتن- اویلر بدست آمده و سپس به کمک بهینه سازی به روش RSM مهم ترین عوامل مؤثر بر مصرف انرژی مکانیکی در این مدل شناسایی شد.



این استاد واحد اسلامشهر در خاتمه نتایج حاصل از پژوهش مذکور را تشریح نمود و گفت: نتایج نشان داد که مهمترین عامل سینماتیکی در مصرف انرژی متابولیکی زاویه بین پاها در حالت DS بوده و حرکت های مناسب بالاتنه می تواند در کاهش مصرف انرژی در این بیماران مؤثر باشد.



به گزارش مهر، مقاله ISI دکتر کورش نخعی عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر پذیرفته و به چاپ رسید.



گفتنی است دیگر مقاله این عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر نیز تحت عنوان "تأثیر پارامترهای فضایی- گذرا بر مصرف انرژی در حرکت راه رفتن بیماران قطع نخاعی با اورتز" در ژورنال توانبخشی ایرانیان پذیرفته و به چاپ رسیده است.

