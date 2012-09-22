به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور دکتر محمدجواد شوشتری رئیس سازمان زیباسازی شهرداری تهران، جمعی از مدیران ارشد شهرداری و استادان برجسته هنرهای تجسمی کشور برگزارشد، با اهدای لوح تقدیر، تندیس نقش‌ واره و جوایز ارزنده از آثار برگزیده از سوی هیات داوران تجلیل شد. این آثار به انتخاب هیات داوران از میان بیش از ۶۵۰ اثر ارسال شده به دبیرخانه نقش‌واره برگزیده شده است.

کوروش پارسانژاد، علی وزیریان و مسعود نجابتی هیات داوران بخش پوستر، مجتبی آقایی، امیرعلی جوادیان و محمود عبدالحسینی هیات داوران بخش عکس و ملک دادیار گروسیان، نادر قشقایی و طاهر شیخ الحکمایی هیات داوران بخش آثار حجمی این نقش‌ واره را تشکیل دادند.

لازم به ذکر است همزمان با برگزاری مراسم اختتامیه، نمایشگاهی از آثار برگزیده و تقدیر شده در این نقش واره به مدت یک هفته در نگارخانه موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برپا می‌شود.

نقش‌ واره عشق و حماسه ویژه گرامیداشت هفته دفاع مقدس و پاسداشت رشادت‌های رزمندگان هشت سال جنگ تحمیلی، به همت سازمان زیباسازی شهرداری تهران برگزار شده است.