به گزارش خبرنگارمهر، سردار اسکندر مومنی صبح شنبه در مراسم نواختن زنگ مدرسه در دبیرستان دخترانه مهدیه در منطقه 2 آموزش و پرورش با اشاره به اینکه روز بازگشایی مدارس تنها برای دانش‌آموزان نیست اظهار داشت: اولین و مهمترین مکانی که اجتماعی شدن را در افراد رقم می‌زند مدرسه است و یکی از مهمترین مهارت‌های اجتماعی، انضباط در آمد و شد است که از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. خوشبختانه امروز آموزش و پرورش به یکی از بزرگترین سازمان‌هایی تبدیل شده است که کمک و همکاری خوبی را در افزایش فرهنگ ترافیک داشته است.

به گفته رئیس پلیس راهور دانش‌آموزان وقتی وارد جامعه می‌شوند مسئولیت پذیر شده و حضور هر دانش‌آموز در خانه یا ماشین به منزله حضور پلیس است.

سردار مومنی با اشاره به اینکه ظرف یک سال گذشته 1.5 میلیون خودرو و راننده به چرخه حمل و نقل کشور اضافه شده است تاکید کرد: با توجه به افزایش این میزان خودرو و راننده به کشور خوشبختانه شاهد افزایش ارتقاء فرهنگ ترافیک هستیم. قانون راهنمایی و رانندگی پس از 40 سال روزآمد شده است که منجر به افزایش ارتقاء فرهنگ ترافیک می‌شوند.

وی از آغاز به کار رسمی پلیس مدرسه خبر داد و افزود: در هیچ کجای دنیا قانونی به این خوبی در مورد پلیس مدرسه نداریم و اگر راننده متخلفی حکم پلیس مدرسه که همانند حکم مامور پلیس راهور را توجه نکند علاوه بر جریمه نمره منفی نیز دریافت می‌کند.

همچنین در ادامه این مراسم ،سردارمومنی در جمع خبرنگاران در خصوص جزئیات طرح پلیس مدرسه گفت: دانش‌آموزان پلیس مدرسه از میان همیاران پلیس انتخاب شده و پس از آموزش حکم دریافت می‌کنند. امیدواریم این طرح که امروز در یکی از مدارس کشور آغاز شده به زودی در تمام کشور اجرایی شود.

مومنی ادامه داد: پلیس مدرسه دارای پرچم ویژه است و مستقیماً نمی‌تواند اعمال قانون کند. آنها تخلفات را در فرم های مخصوصی یادداشت کرده و سپس به ماموران می‌دهند.

وی در خصوص وضعیت ترافیکی ابتدایی مهر در پایتخت گفت: امروز شاهد ترافیک سنگین اما روان در خیابان‌ها و بزرگراه‌های پایتخت بودیم که نسبت به مهر سال گذشته 10 تا 15 درصد و نسبت به شهریور ماه 20 تا 30 درصد افزایش یافته است. خوشبختانه با پای کار آمدن تمامی متولیان امر ترافیک و مدیریت شهری توانستیم ترافیک را مدیریت کنیم. البته در دو هفته ابتدایی مهر هر گونه عملیات عمرانی ممنوع بوده و ماموران پلیس در تمامی معابر چهارراه و مقابل مدارس حضور دارند.

رئیس پلیس راهور در پایان از والدین خواست از خودروهای شخصی استفاده نکنند و در صورتی که می‌خواهند از خودروی شخصی استفاده کند از پارک در مقابل درب مدارس خودداری کرده و قانون را رعایت کند، رانندگان باید بدانند که خیابان متعلق به همه است و همه حق استفاده از آن را دارند.