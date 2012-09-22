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۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۶

افشاریان خبرداد:

توزیع سالانه 28 میلیون لیتر فرآورده های نفتی در سقز/کاهش 22 درصدی مصرف سوخت

توزیع سالانه 28 میلیون لیتر فرآورده های نفتی در سقز/کاهش 22 درصدی مصرف سوخت

سقز - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان سقز از توزیع سالانه 28 میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی در سطح این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم افشاریان صبح شنبه در جلسه کمیته سوخت و انرژی شهرستان سقز بر بررسی راه های سوخت رسانی به روستاهای صعب العبور این شهرستان تاکید کرد و اظهار داشت: در طول سال بیش از 28 میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی در سطح شهرستان سقز توزیع می شود.

وی با بیان اینکه مصرف فرآورده های نفتی در شش ماهه دوم سال افزایش می یابد، افزود: در شش ماهه اول سال جاری هفت میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی در این شهرستان توزیع شده است.

فرماندار سقز با اشاره به اینکه 53 روستای شهرستان سقز از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند، ادامه داد: تا پایان سال جاری روستاهای برخوردار از گاز طبیعی به 60 روستا در این شهرستان افزایش می یابند.

افشاریان بیان کرد: گازرسانی به روستاهای شهرستان سقز موجب کاهش مصرف فرآورده های نفتی به میزان 22 درصد در شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در این شهرستان شده است.

وی تعداد مشترکان گاز طبیعی در شهرستان سقز را بیش از 43 هزار مشترک اعلام کرد و گفت: تعداد سه هزار و 500 مشترک گاز در این شهرستان مربوط به روستاها است.

فرماندار سقز بر توزیع سوخت بخش کشاورزی قبل از فصل بارش نیز تاکید کرد و گفت: باید با برنامه ریزی مناسب زمینه برای خدمت رسانی به مردم فراهم شود.

کد مطلب 1701747

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