یارانه نقدی ارزی به صلاح کشور نیست

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با مهر درخصوص پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع - 1226 تومان- و نرخ بازار آزاد (حدود 2400 تومان) از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم در قالب یارانه، اظهارداشت: با توجه به اینکه وضعیت فعلی ارز، وضعیت مطلوبی نیست، پس قطعا باید نرخ ارز آزاد شود.

پورابراهیمی عنوان کرد: در شرایط فعلی افزایش میزان یارانه ها راهگشای وضعیت اقتصادی کشور نیست، چون این اقدام منجر به خلق ثروت نمی شود.

وی با بیان اینکه دولت باید به جای پرداخت درآمد حاصل از آزادسازی نرخ ارز به مردم آن را به تولیدکنندگان پرداخت کند، گفت: در حقیقت افزایش میزان یارانه نقدی منجر به سرمایه گذاری در کشور نمی شود درحالی که پرداخت در آمد حاصل از محل آزادسازی نرخ ارز به تولیدکنندگان موجب افزایش سرمایه گذاری در کشور خواهد شد.

وی با بیان اینکه ارز با نرخ مرجع 1226 تومانی در عمل به کالاهای اساسی تخصیص داده نمی شود، گفت: درحال حاضر تمامی کالاهای اساسی با نرخ دلار در بازار آزاد بدست مردم می رسد نه نرخ ارز مرجع!

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه این سئوال را مطرح کرد: چرا باید به اسم مردم اعلام شود که به کالاهای اساسی ارز با نرخ مرجع تعلق می گیرد درحالی که در عمل این اتفاق نمی افتد و رانت حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز مرجع با نرخ بازار آزاد به کام دیگران برود؟

وی افزود: براین اساس باید نرخ ارز آزاد شود تا بتوان جلوی ایجاد رانتخواری عده ای از افراد سودجو را گرفت.