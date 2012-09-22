امتیاز تیم دسته اولی والیبال شفق اردکان به پیشگامان واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نائب رئیس اول فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی صبح شنبه در مراسم ویژه واگذاری این تیم به شرکت پیشگامان با ابراز خرسندی از به میدان آمدن پیشگامان در عرصه ورزش اظهار داشت: اینکه شرکتی به سمت فعالیت های ورزشی و اجتماعی روی می آورد یک ارزش و امتیاز مثبت به حساب می آید.

محمدرضا تابش افزود: باید خوشحال بود که شرکت پیشگامان به وظیفه اجتماعی خود عمل کرده و این موضوع به خودی خود نشان دهند پیوستگی این شرکت به مردم است.

نماینده مردم اردکان درمجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید اعتراف کنم در موقعیت های اقتصادی به گروه پبشگامان ظلم شده است اما همواره مجموعه نمایندگان استان یزد در پی حمایت از این شرکت بوده اند.

تابش با اشاره به اینکه از باشگاه پیشگامان می خواهم که به بومی گرایی در ورزش اهمیت خاصی قائل شود، تصریح کرد: پایه سازی در تیم های ورزشی از اولویت امور است و باید توجه داشته باشیم که این مهم در اهداف باشگاه های ورزشی لحاظ شود.

وی ادامه داد: به پاس این اقدام باشگاه پیشگامان کویر در حمایت از والیبال شهرستان اردکان وظیفه ماست تا از فعالیت های اقتصادی این شرکت نیز حمایت کنیم زیرا این شرکت همواره در راستای اهداف نظام حرکت کرده و مدیران آن نیز از دلسوزان نظام هستند.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی پیشگامان نیز در این مراسم اظهار داشت: باشگاه پیشگامان در راستای فعالیت های ورزشی خود در رشته های گوناگون و با هدف حضور در شهرستان های استان یزد پس از حضور در دوچرخه سواری و مهریز، این بار به اردکان آمده و قرار است تیم والیبال این شهر را حمایت و مدیریت کند.

سید مصطفی سجادی با اشاره به اینکه تمرکز ما در مرکز استان نخواهد بود، افزود: در هر شهرستانی که پتانسیل خوبی در ورزش باشد، ما هم هستیم و از ورزشکاران حمایت خواهیم کرد و با بررسی هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که اردکان در رشته والیبال مستعد پیشرفت خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه قصد نداریم با استفاده از بازیکن مطرح به موفقیت برسیم، بیان داشت: می خواهیم با برنامه ریزی در تیم های پایه و با استفاده از نوجوانان و جوانان بومی به موفقیت برسیم که این راهبرد در برنامه بلند مدت باشگاه تدوین شده است.

سجادی تصریح کرد: سرمربیگری تیم والیبال پیشگامان شفق به مانند سال های گذشته بر عهده نادر قاضی خواهد بود و محمد سالک نیز وی را در این راه کمک می کند.

وی با اشاره به اینکه مجید شاکر نیز سرپست تیم خواهد بود، گفت: همه این نفرات از افراد بومی اردکان هستند که این مهم نشان دهنده توجه باشگاه پیشگامان به بومی گرایی است.