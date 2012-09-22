به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی با کمان صبح فردا یکشنبه با حضور تمام اعضا و به ریاست حمید سجادی، معاونت ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان ساعت 10:30 در وزارت ورزش و جوانان برگزار خواهد شد.

براساس این گزارش، رضا بختیاری و محمدعلی شجاعی برای ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان در مجمع انتخاباتی این فدراسیون رقابت می‌کنند.

پیش از کمیته بین المللی المپیک در نامه‌ای رسمی اعلام کرده بود که نباید هیچ مجمعی در ایران برگزار شود. در صورت برگزاری این مجمع فدراسیون تیروکمان هم مانند فدراسیون‌های دوچرخه سواری و قایقرانی تعلیق خواهد شد.