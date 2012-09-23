محمدرضا ترکی، شاعر و پژوهشگر معاصر در گفتگو با خبرنگار مهر، از تالیف اثر پژوهشی تازهای با موضوع خاقانی پژوهی خبر داد و گفت: به تازگی تالیف اثری را با موضوع نقد خاقانیپژوهی معاصر را به پایان بردهام که با عنوان «نقد صیرفیان» از سوی یکی از مراکز علمی کشور منتشر خواهد شد.
وی افزود: در این اثر به نقد مهمترین کتابهایی پرداخته شده است که درباره آثار و احوال خاقانی شروانی نوشته شده و من از مناظر گوناگون به این آثار توجه نشان دادهام.
به گفته ترکی این نقدها 5 اثر مهم و قابل اعتنایی را که در سالهای اخیر بر این اساس نوشته شده، مورد بررسی قرار داده و ویژگیها و موارد پرداخته نشده و یا بیتوجهی شده به آن در این آثار را مورد توجه قرار داده است.
ترکی درباره علت تالیف چنین اثری عنوان کرد: خاقانی و شعر او در دوران کنونی ما بسیار در معرض مطرح شدن قرار گرفته است. اگر روزگاری حافظ، سعدی و فرودسی در این زمینه مطرح بودهاند، الان در کنار شاعران دیگر، نام خاقانی بسیار مطرح میشود و لزوم نقد آثار نوشته شده درباره او نیز بیش از پیش خود را نشان داده است. از سوی دیگر این اثر در راستای فعالیتهای دانشگاهی من در زمینه متون فارسی و شاعران قرن ششم نیز هست.
این شاعر همچنین در پاسخ به سوالی درباره مجموعه اشعار آتی خود نیز گفت: من ابتدای امسال یک مجموعه شعر تازه منتشر کردهام و فکر میکنم فعلا یک داغ دل بس است برای قبیلهای!
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